غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"

غواصة "بي-274" (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) من المشروع 636.3 "فارشافيانكا" خلال العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في خليج فنلندا.
غواصة "بي-274" (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) من المشروع 636.3 "فارشافيانكا" خلال العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في خليج فنلندا.
جندي من طاقم الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" من الأسطول الشمالي للبحرية الروسية في مقاطعة مورمانسك.
جندي من طاقم الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" من الأسطول الشمالي للبحرية الروسية في مقاطعة مورمانسك.
جندي يخرج إلى سطح غواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول المحيط الهادئ.
جندي يخرج إلى سطح غواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول المحيط الهادئ.
البحارة أعلى غرفة القيادة في الغواصة فلاديكافكاز التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 877 أثناء التدريب على العرض العسكري على شرف يوم البحرية في كرونشتاد.
البحارة أعلى غرفة القيادة في الغواصة فلاديكافكاز التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 877 أثناء التدريب على العرض العسكري على شرف يوم البحرية في كرونشتاد.
غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية أثناء التدريبات كجزء من البعثة القطبية المعقدة للبحرية والجمعية الجغرافية الروسية "أومكا-21". لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث غواصات نووية من تحت الجليد في القطب الشمالي.
غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية أثناء التدريبات كجزء من البعثة القطبية المعقدة للبحرية والجمعية الجغرافية الروسية "أومكا-21". لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث غواصات نووية من تحت الجليد في القطب الشمالي.
أحد أفراد طاقم الغواصة "ستاري أوسكول" خلال تدريبات تكتيكية خاصة في القاعدة البحرية في نوفوروسيسك.
أحد أفراد طاقم الغواصة "ستاري أوسكول" خلال تدريبات تكتيكية خاصة في القاعدة البحرية في نوفوروسيسك.
الغواصة "الأمير فلاديمير" على الطريق في كرونشتادت عشية يوم البحرية.
الغواصة "الأمير فلاديمير" على الطريق في كرونشتادت عشية يوم البحرية.
بحارة من البحرية الروسية في حفل إطلاق الغواصة ماغادان في مصنع أحواض بناء السفن الأميرالية.
بحارة من البحرية الروسية في حفل إطلاق الغواصة ماغادان في مصنع أحواض بناء السفن الأميرالية.
أحد أفراد طاقم الغواصة النووية "تولا" على متن غواصة راسية على رصيف قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في مدينة جادجيفو بمنطقة مورمانسك. عادت الغواصة النووية تولا مؤخرًا من التدريبات وهي الآن في حالة استعداد قتالي كامل.
أحد أفراد طاقم الغواصة النووية "تولا" على متن غواصة راسية على رصيف قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في مدينة جادجيفو بمنطقة مورمانسك. عادت الغواصة النووية تولا مؤخرًا من التدريبات وهي الآن في حالة استعداد قتالي كامل.
الغواصة الكبيرة العابرة للمحيطات من المشروع 877 "هاليبوت" بي-800 "كالوغا" أثناء تدريبات الإنقاذ المائي للأسطول الشمالي في مياه خليج إينا في خليج موتوفسكي ببحر بارنتس.
الغواصة الكبيرة العابرة للمحيطات من المشروع 877 "هاليبوت" بي-800 "كالوغا" أثناء تدريبات الإنقاذ المائي للأسطول الشمالي في مياه خليج إينا في خليج موتوفسكي ببحر بارنتس.
القطط هي الحيوانات المفضلة لدى طاقم طراد الغواصة الصاروخي الاستراتيجي (RPK SN).
القطط هي الحيوانات المفضلة لدى طاقم طراد الغواصة الصاروخي الاستراتيجي (RPK SN).
غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ياكوتسك (في الوسط) في ميناء سانت بطرسبورغ. غواصة ياكوتسك هي السفينة السادسة من المشروع 636 لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية.
غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ياكوتسك (في الوسط) في ميناء سانت بطرسبورغ. غواصة ياكوتسك هي السفينة السادسة من المشروع 636 لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية.