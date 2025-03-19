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https://sarabic.ae/20250319/غواصات-روسية-تخترق-جليد-القطب-الشمالي-في-عيد-حراس-تحت-المياه--1098762684.html
غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"
غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"
سبوتنيك عربي
تحتفل روسيا بيوم الغواصات بتاريخ 19 مارس/آذار من كل عام، إذ أُسس هذا الأسطول الذي يحرس روسيا تحت المياه، بأمر من القائد الأعلى للبحرية الروسية. وصنفت الغواصات... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T06:58+0000
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фото, صور, غواصات, غواصة, الجيش الروسي, القوات الروسية, غواصات روسية, غواصات روسية نووية, الغواصات الروسية, غواصات بورية الروسية
фото, صور, غواصات, غواصة, الجيش الروسي, القوات الروسية, غواصات روسية, غواصات روسية نووية, الغواصات الروسية, غواصات بورية الروسية

غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"

06:58 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 07:48 GMT 19.03.2025)
تابعنا عبر
تحتفل روسيا بيوم الغواصات بتاريخ 19 مارس/آذار من كل عام، إذ أُسس هذا الأسطول الذي يحرس روسيا تحت المياه، بأمر من القائد الأعلى للبحرية الروسية. وصنفت الغواصات في الأسطول الروسي بتاريخ 19 مارس عام 1906 فئةً مستقلة من السفن الحربية، ويعتبر هذا اليوم هو التاريخ الرسمي لميلاد قوات الغواصات التابعة للأسطول الروسي.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "بي-274" (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) من المشروع 636.3 "فارشافيانكا" خلال العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في خليج فنلندا.

غواصة &quot;بي-274&quot; (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) من المشروع 636.3 &quot;فارشافيانكا&quot; خلال العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في خليج فنلندا. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexander Galperin
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غواصة "بي-274" (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) من المشروع 636.3 "فارشافيانكا" خلال العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في خليج فنلندا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من طاقم الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" من الأسطول الشمالي للبحرية الروسية في مقاطعة مورمانسك.

جندي من طاقم الغواصة النووية &quot;يوري دولغوروكي&quot; من الأسطول الشمالي للبحرية الروسية في مقاطعة مورمانسك. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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جندي من طاقم الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" من الأسطول الشمالي للبحرية الروسية في مقاطعة مورمانسك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي يخرج إلى سطح غواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول المحيط الهادئ.

جندي يخرج إلى سطح غواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول المحيط الهادئ. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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جندي يخرج إلى سطح غواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول المحيط الهادئ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة أعلى غرفة القيادة في الغواصة فلاديكافكاز التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 877 أثناء التدريب على العرض العسكري على شرف يوم البحرية في كرونشتاد.

البحارة أعلى غرفة القيادة في الغواصة فلاديكافكاز التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 877 أثناء التدريب على العرض العسكري على شرف يوم البحرية في كرونشتاد. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexander Galperin
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البحارة أعلى غرفة القيادة في الغواصة فلاديكافكاز التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 877 أثناء التدريب على العرض العسكري على شرف يوم البحرية في كرونشتاد.

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية أثناء التدريبات كجزء من البعثة القطبية المعقدة للبحرية والجمعية الجغرافية الروسية "أومكا-21". لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث غواصات نووية من تحت الجليد في القطب الشمالي.

غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية أثناء التدريبات كجزء من البعثة القطبية المعقدة للبحرية والجمعية الجغرافية الروسية &quot;أومكا-21&quot;. لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث غواصات نووية من تحت الجليد في القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية أثناء التدريبات كجزء من البعثة القطبية المعقدة للبحرية والجمعية الجغرافية الروسية "أومكا-21". لأول مرة في تاريخ البحرية، ظهرت ثلاث غواصات نووية من تحت الجليد في القطب الشمالي.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد طاقم الغواصة "ستاري أوسكول" خلال تدريبات تكتيكية خاصة في القاعدة البحرية في نوفوروسيسك.

أحد أفراد طاقم الغواصة &quot;ستاري أوسكول&quot; خلال تدريبات تكتيكية خاصة في القاعدة البحرية في نوفوروسيسك. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أحد أفراد طاقم الغواصة "ستاري أوسكول" خلال تدريبات تكتيكية خاصة في القاعدة البحرية في نوفوروسيسك.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة "الأمير فلاديمير" على الطريق في كرونشتادت عشية يوم البحرية.

الغواصة &quot;الأمير فلاديمير&quot; على الطريق في كرونشتادت عشية يوم البحرية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexander Galperin
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الغواصة "الأمير فلاديمير" على الطريق في كرونشتادت عشية يوم البحرية.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة من البحرية الروسية في حفل إطلاق الغواصة ماغادان في مصنع أحواض بناء السفن الأميرالية.

بحارة من البحرية الروسية في حفل إطلاق الغواصة ماغادان في مصنع أحواض بناء السفن الأميرالية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexei Danichev
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بحارة من البحرية الروسية في حفل إطلاق الغواصة ماغادان في مصنع أحواض بناء السفن الأميرالية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد طاقم الغواصة النووية "تولا" على متن غواصة راسية على رصيف قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في مدينة جادجيفو بمنطقة مورمانسك. عادت الغواصة النووية تولا مؤخرًا من التدريبات وهي الآن في حالة استعداد قتالي كامل.

أحد أفراد طاقم الغواصة النووية &quot;تولا&quot; على متن غواصة راسية على رصيف قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في مدينة جادجيفو بمنطقة مورمانسك. عادت الغواصة النووية تولا مؤخرًا من التدريبات وهي الآن في حالة استعداد قتالي كامل. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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أحد أفراد طاقم الغواصة النووية "تولا" على متن غواصة راسية على رصيف قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في مدينة جادجيفو بمنطقة مورمانسك. عادت الغواصة النووية تولا مؤخرًا من التدريبات وهي الآن في حالة استعداد قتالي كامل.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة الكبيرة العابرة للمحيطات من المشروع 877 "هاليبوت" بي-800 "كالوغا" أثناء تدريبات الإنقاذ المائي للأسطول الشمالي في مياه خليج إينا في خليج موتوفسكي ببحر بارنتس.

الغواصة الكبيرة العابرة للمحيطات من المشروع 877 &quot;هاليبوت&quot; بي-800 &quot;كالوغا&quot; أثناء تدريبات الإنقاذ المائي للأسطول الشمالي في مياه خليج إينا في خليج موتوفسكي ببحر بارنتس. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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الغواصة الكبيرة العابرة للمحيطات من المشروع 877 "هاليبوت" بي-800 "كالوغا" أثناء تدريبات الإنقاذ المائي للأسطول الشمالي في مياه خليج إينا في خليج موتوفسكي ببحر بارنتس.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

القطط هي الحيوانات المفضلة لدى طاقم طراد الغواصة الصاروخي الاستراتيجي (RPK SN).

القطط هي الحيوانات المفضلة لدى طاقم طراد الغواصة الصاروخي الاستراتيجي (RPK SN). - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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القطط هي الحيوانات المفضلة لدى طاقم طراد الغواصة الصاروخي الاستراتيجي (RPK SN).

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ياكوتسك (في الوسط) في ميناء سانت بطرسبورغ. غواصة ياكوتسك هي السفينة السادسة من المشروع 636 لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية.

غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ياكوتسك (في الوسط) في ميناء سانت بطرسبورغ. غواصة ياكوتسك هي السفينة السادسة من المشروع 636 لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Artem Pryahin
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غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ياكوتسك (في الوسط) في ميناء سانت بطرسبورغ. غواصة ياكوتسك هي السفينة السادسة من المشروع 636 لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية.

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