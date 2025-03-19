غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"

تحتفل روسيا بيوم الغواصات بتاريخ 19 مارس/آذار من كل عام، إذ أُسس هذا الأسطول الذي يحرس روسيا تحت المياه، بأمر من القائد الأعلى للبحرية الروسية. وصنفت الغواصات في الأسطول الروسي بتاريخ 19 مارس عام 1906 فئةً مستقلة من السفن الحربية، ويعتبر هذا اليوم هو التاريخ الرسمي لميلاد قوات الغواصات التابعة للأسطول الروسي.