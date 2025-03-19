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قيادي بحماس: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مئات المرات
قيادي بحماس: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مئات المرات
سبوتنيك عربي
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T02:35+0000
2025-03-19T02:35+0000
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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غزة – سبوتنيك. وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتينك": "كنا ملتزمين بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته انتهكوه مئات المرات".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى

قيادي بحماس: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مئات المرات

02:35 GMT 19.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIرمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.
غزة – سبوتنيك. وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتينك": "كنا ملتزمين بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته انتهكوه مئات المرات".
وأضاف أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية",
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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