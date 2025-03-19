مجزرة إسرائيلية في غزة وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل وإدانات عربية ودولية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
32 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
14:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:54 GMT
6 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250319/مجزرة-إسرائيلية-في-غزة-وصاروخ-يمني-يخترق-أجواء-إسرائيل-وإدانات-عربية-ودولية-1098776194.html
مجزرة إسرائيلية في غزة وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل وإدانات عربية ودولية
مجزرة إسرائيلية في غزة وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل وإدانات عربية ودولية
سبوتنيك عربي
استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في يوم واحد، أمس الثلاثاء، جراء غارات مكثفة استهدفت مختلف أنحاء القطاع. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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راديو
لقاء سبوتنيك
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19~3 Sputnik Interview
سبوتنيك عربي
19~3 Sputnik Interview
في المقابل، أكدت حركة "حماس" أنها لم تغلق باب التفاوض للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب.بينما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المفاوضات ستتواصل "مع استمرار إطلاق النار".في سياق متصل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، ردًا على استئناف العدوان على غزة، محذرًا من توسيع نطاق الاستهداف في حال استمرار العمليات العسكرية.وأضاف العبادي أن إدارة ترامب طرحت ملف تهجير سكان القطاع كحل دبلوماسي، وعندما قوبل بالرفض العربي والدولي، لجأت واشنطن إلى فرضه بالقوة عبر إسرائيل.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إشعال بؤر توتر جديدة، كما يظهر في استهدافها لجماعة "أنصار الله" في اليمن، ما يعكس شراكة استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب في تنفيذ مشروع إقليمي أوسع.
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لقاء سبوتنيك, аудио
لقاء سبوتنيك, аудио

مجزرة إسرائيلية في غزة وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل وإدانات عربية ودولية

12:53 GMT 19.03.2025
راديو
19~3 Sputnik Interview
تابعنا عبر
استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في يوم واحد، أمس الثلاثاء، جراء غارات مكثفة استهدفت مختلف أنحاء القطاع.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" أنها لم تغلق باب التفاوض للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب.
بينما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المفاوضات ستتواصل "مع استمرار إطلاق النار".
في سياق متصل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، ردًا على استئناف العدوان على غزة، محذرًا من توسيع نطاق الاستهداف في حال استمرار العمليات العسكرية.
وفي تحليل للموقف، قال الدكتور إبراهيم العبادي، رئيس المركز الوطني للقيادة والتنمية، في حديث لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، إن التصعيد الحالي يعكس استراتيجية إسرائيلية أمريكية قديمة، تعود إلى فترة الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، حيث اتفق الأخير مع نتنياهو على دعم إسرائيل في توسيع نفوذها، بما يشمل غزة وجنوب لبنان وأجزاء من سوريا.
وأضاف العبادي أن إدارة ترامب طرحت ملف تهجير سكان القطاع كحل دبلوماسي، وعندما قوبل بالرفض العربي والدولي، لجأت واشنطن إلى فرضه بالقوة عبر إسرائيل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إشعال بؤر توتر جديدة، كما يظهر في استهدافها لجماعة "أنصار الله" في اليمن، ما يعكس شراكة استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب في تنفيذ مشروع إقليمي أوسع.
وأكد العبادي أن السبيل الوحيد لوقف آلة الحرب الإسرائيلية يكمن في عزل إسرائيل إقليميا، عبر إلغاء اتفاقيات التطبيع ومنعها من استخدام الأجواء الإقليمية، لكنه تساءل: "هل تملك الدول العربية القدرة على خوض هذه المعركة؟ الواقع يشير إلى العكس".
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