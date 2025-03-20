https://sarabic.ae/20250320/أردوغان-عن-اعتقال-أكرم-أوغلو-ليس-لدينا-وقت-لـالمشاحنات-مع-المعارضة-1098817366.html

أردوغان عن اعتقال أكرم أوغلو: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة

أردوغان عن اعتقال أكرم أوغلو: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على توقيف رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للمعارضة أكرم إمام أوغلو، على خلفية اتهامه في قضية فساد. 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T18:11+0000

2025-03-20T18:11+0000

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جاء ذلك في خلال مائدة إفطار مع برلمانيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، قال فيها إن "الحكومة ليس لديها وقت للمشاحنات مع المعارضة، لأنها مشغولة بحل مشكلات البلاد"، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية، على منصة "إكس".وأعلنت النيابة العامة الرئيسية في إسطنبول، أمس الأربعاء، توقيف عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"منظمة متورطة في الفساد والرشوة والاحتيال".وبالتزامن مع تلك الأحداث، أشارت تقارير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، متجاوزًا لأول مرة حاجز 41 ليرة.كما سجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) انخفاضًا بنسبة 6.87 في المئة عند الافتتاح، إثر التقارير المتعلقة بتوقيف إمام أوغلو.وفي وقت سابق، دعا وزير العدل التركي يلماز تونش، إلى عدم تنظيم احتجاجات في الشوارع بعد توقيف إمام أوغلو، مشددًا على أن الإجراءات القانونية لا علاقة لها بالرئيس أردوغان.ويُنظر إلى أوغلو، على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيس التركي في حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة بعد تصريحات أوزغور أوزل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أمس الأربعاء، التي قال فيها إن إمام أوغلو سيكون المرشح الرئيسي لحزبه في الانتخابات المقبلة.

https://sarabic.ae/20230303/ثاني-أكبر-حزب-في-المعارضة-التركية-ينسحب-من-الطاولة-السداسية-ويؤكد-معارضته-لترشيح-كيليشدار-أوغلو-1074280276.html

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