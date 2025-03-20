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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
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https://sarabic.ae/20250320/تحد-مرعب-سباحة-روسية-تقطع-122-مترا-تحت-الجليد-بلا-معدات-فيديو-1098813497.html
تحد مرعب.. سباحة روسية تقطع 122 مترا تحت الجليد بلا معدات... فيديو
تحد مرعب.. سباحة روسية تقطع 122 مترا تحت الجليد بلا معدات... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا، رقما قياسيا عالميا بالسباحة لمسافة 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غطس. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأقيم هذا الحدث كجزء من أول مهرجان للغوص الحر تحت الماء في العالم، والذي يسمى "تحت جليد بايكال"، وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها المهرجان.وقال حاكم منطقة أنجارا كوبزيف، إنه تم بالفعل تسجيل 4 أرقام قياسية عالمية في المهرجان هذا العام، ويشارك فيه رياضيون من روسيا وكرواتيا وتركيا.وكتب كوبزيف في ثناته على التيليغرام: "رقم قياسي آخر في بحيرة بايكال - سبحت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا بطول 122 مترًا تحت الجليد بزعانف، ولكن بدون بذلة غطس".
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

تحد مرعب.. سباحة روسية تقطع 122 مترا تحت الجليد بلا معدات... فيديو

16:09 GMT 20.03.2025
© Photo / Федерация фридайвинга Россииالسباحة الروسية إيكاترينا نيكراسوف
السباحة الروسية إيكاترينا نيكراسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Photo / Федерация фридайвинга России
تابعنا عبر
سجلت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا، رقما قياسيا عالميا بالسباحة لمسافة 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غطس.
وأقيم هذا الحدث كجزء من أول مهرجان للغوص الحر تحت الماء في العالم، والذي يسمى "تحت جليد بايكال"، وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها المهرجان.
وقال حاكم منطقة أنجارا كوبزيف، إنه تم بالفعل تسجيل 4 أرقام قياسية عالمية في المهرجان هذا العام، ويشارك فيه رياضيون من روسيا وكرواتيا وتركيا.
وكتب كوبزيف في ثناته على التيليغرام: "رقم قياسي آخر في بحيرة بايكال - سبحت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا بطول 122 مترًا تحت الجليد بزعانف، ولكن بدون بذلة غطس".
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