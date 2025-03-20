تحد مرعب.. سباحة روسية تقطع 122 مترا تحت الجليد بلا معدات... فيديو
© Photo / Федерация фридайвинга Россииالسباحة الروسية إيكاترينا نيكراسوف
© Photo / Федерация фридайвинга России
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سجلت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا، رقما قياسيا عالميا بالسباحة لمسافة 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غطس.
وأقيم هذا الحدث كجزء من أول مهرجان للغوص الحر تحت الماء في العالم، والذي يسمى "تحت جليد بايكال"، وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها المهرجان.
تحد مرعب.. سباحة روسية تقطع 122 مترا تحت الجليد بلا معدات🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 20, 2025
سجلت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا، رقما قياسيا عالميا بالسباحة لمسافة 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غطس.
وأقيم هذا الحدث كجزء من أول مهرجان للغوص الحر تحت الماء في العالم، والذي يسمى "تحت جليد بايكال". pic.twitter.com/ZMipZLtMTT
وقال حاكم منطقة أنجارا كوبزيف، إنه تم بالفعل تسجيل 4 أرقام قياسية عالمية في المهرجان هذا العام، ويشارك فيه رياضيون من روسيا وكرواتيا وتركيا.
وكتب كوبزيف في ثناته على التيليغرام: "رقم قياسي آخر في بحيرة بايكال - سبحت الروسية إيكاترينا نيكراسوفا بطول 122 مترًا تحت الجليد بزعانف، ولكن بدون بذلة غطس".