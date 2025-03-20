رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-المصري-يوافق-على-منح-الجنسية-لعدد-من-السوريين-1098816126.html
رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين
رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارين بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، تضمن منح الجنسية لـ11 شخصا بينهم 9 سوريين. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T17:42+0000
2025-03-20T17:42+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104502/52/1045025209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_afacbe71c52ed1c6456c68b5c006b973.jpg
جاء ذلك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن الإجراءات القانونية، التي تنظم منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر.ونص القرار الأول الذي جاء برقم 835 لسنة 2025، على منح الجنسية المصرية لـ5 سوريين، إضافة إلى مواطن سوداني.وجاء القرار الثاني برقم 836 لسنة 2025 أيضا، وتضمن منح الجنسية المصرية لـ4 سوريين آخرين، إضافة إلى شخص من جمهورية الدومينيكان.وسبق أن حصل عدد من السوريين على الجنسية المصرية، خلال السنوات الماضية، وفقا لضوابط قانونية تحددها الحكومة المصرية.ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، وفقا لقوانين أبرزها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، إضافة إلى قانون التجنيس عبر الاستثمار، الذي يربط الحصول على الجنسية بحجم معين من الاستثمارات التي يضخها طالب الجنسية داخل مصر، وهو القانون رقم 140 لسنة 2019.ويمكن الحصول على الجنسية المصرية بالطرق العادية لأي شخص يتم الموافقة عليه من السلطات الرسمية بعدما يمضي 10 سنوات إقامة داخل مصر، أو بعد عامين من زواج الأجنبية من مصري وليس العكس، بينما يحصل أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تلقائيا.
https://sarabic.ae/20241117/قانون-لجوء-الأجانب-يثير-جدلا-في-مصر-هل-يمنحهم-الجنسية؟-1094872665.html
https://sarabic.ae/20240126/فنان-مصري-شهير-يعلن-حصوله-على-الجنسية-السعودية-وتركي-آل-شيخ-يوجه-له-رسالة--1085427568.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104502/52/1045025209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc7d98f30256704947c21e172463308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار سوريا اليوم

رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين

17:42 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyميدان التحرير في مصر
ميدان التحرير في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارين بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، تضمن منح الجنسية لـ11 شخصا بينهم 9 سوريين.
جاء ذلك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن الإجراءات القانونية، التي تنظم منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر.
ونص القرار الأول الذي جاء برقم 835 لسنة 2025، على منح الجنسية المصرية لـ5 سوريين، إضافة إلى مواطن سوداني.
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
قانون "لجوء الأجانب" يثير جدلا في مصر.. هل يمنحهم الجنسية؟
17 نوفمبر 2024, 10:44 GMT
وجاء القرار الثاني برقم 836 لسنة 2025 أيضا، وتضمن منح الجنسية المصرية لـ4 سوريين آخرين، إضافة إلى شخص من جمهورية الدومينيكان.
وسبق أن حصل عدد من السوريين على الجنسية المصرية، خلال السنوات الماضية، وفقا لضوابط قانونية تحددها الحكومة المصرية.
الفنان المصري، محمد هنيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
مجتمع
فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية وتركي آل شيخ يوجه له رسالة
26 يناير 2024, 08:54 GMT
ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، وفقا لقوانين أبرزها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، إضافة إلى قانون التجنيس عبر الاستثمار، الذي يربط الحصول على الجنسية بحجم معين من الاستثمارات التي يضخها طالب الجنسية داخل مصر، وهو القانون رقم 140 لسنة 2019.
ويمكن الحصول على الجنسية المصرية بالطرق العادية لأي شخص يتم الموافقة عليه من السلطات الرسمية بعدما يمضي 10 سنوات إقامة داخل مصر، أو بعد عامين من زواج الأجنبية من مصري وليس العكس، بينما يحصل أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تلقائيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала