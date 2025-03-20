https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-المصري-يوافق-على-منح-الجنسية-لعدد-من-السوريين-1098816126.html

رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين

رئيس الوزراء المصري يوافق على منح الجنسية لعدد من السوريين

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارين بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، تضمن منح الجنسية لـ11 شخصا بينهم 9 سوريين. 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T17:42+0000

2025-03-20T17:42+0000

2025-03-20T17:42+0000

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جاء ذلك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن الإجراءات القانونية، التي تنظم منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر.ونص القرار الأول الذي جاء برقم 835 لسنة 2025، على منح الجنسية المصرية لـ5 سوريين، إضافة إلى مواطن سوداني.وجاء القرار الثاني برقم 836 لسنة 2025 أيضا، وتضمن منح الجنسية المصرية لـ4 سوريين آخرين، إضافة إلى شخص من جمهورية الدومينيكان.وسبق أن حصل عدد من السوريين على الجنسية المصرية، خلال السنوات الماضية، وفقا لضوابط قانونية تحددها الحكومة المصرية.ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، وفقا لقوانين أبرزها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، إضافة إلى قانون التجنيس عبر الاستثمار، الذي يربط الحصول على الجنسية بحجم معين من الاستثمارات التي يضخها طالب الجنسية داخل مصر، وهو القانون رقم 140 لسنة 2019.ويمكن الحصول على الجنسية المصرية بالطرق العادية لأي شخص يتم الموافقة عليه من السلطات الرسمية بعدما يمضي 10 سنوات إقامة داخل مصر، أو بعد عامين من زواج الأجنبية من مصري وليس العكس، بينما يحصل أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تلقائيا.

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