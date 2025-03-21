https://sarabic.ae/20250321/أبرز-اقتباسات-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1098815485.html
أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سبوتنيك عربي
يحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75. في هذه المناسبة، تقدم "سبوتنيك" مجموعة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T07:00+0000
2025-03-21T07:00+0000
2025-03-21T07:15+0000
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أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
07:00 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 07:15 GMT 21.03.2025)
يحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75. في هذه المناسبة، تقدم "سبوتنيك" مجموعة من أبرز تصريحات الوزير الروسي.