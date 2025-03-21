https://sarabic.ae/20250321/بالأرقام-حجم-الناتج-المحلي-الإجمالي-العربي-في-2024-1098846452.html
بالأرقام... حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024
بالأرقام... حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024
سبوتنيك عربي
استحوذت 5 دول عربية على 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي تجاوز 3.6 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 1.8 في المئة عن عام 2023. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T20:04+0000
2025-03-21T20:04+0000
2025-03-21T20:04+0000
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جاء ذلك في النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024، التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
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انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام... حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024
استحوذت 5 دول عربية على 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي تجاوز 3.6 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 1.8 في المئة عن عام 2023.
جاء ذلك في النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024، التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".