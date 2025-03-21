https://sarabic.ae/20250321/بمناسبة-عيد-ميلاده-الـ75-بوتين-يمنح-لافروف-أرفع-وسام-في-روسيا-1098823822.html
بمناسبة عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا
بمناسبة عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام "القديس الرسول أندراوس"، وهو أرفع أوسمة الدولة في روسيا، تقديرا... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T06:32+0000
2025-03-21T06:32+0000
2025-03-21T06:35+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
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وجاء في نص المرسوم: "تقديرًا للإنجازات البارزة في خدمة الوطن، والإسهامات الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ولسنوات طويلة من العمل الحكومي المثمر، يُمنح وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف وسام القديس أندراوس الأول".وتم نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الموقع الرسمي لنشر القوانين واللوائح.ويصادف هذا التكريم الذكرى الـ75 لميلاد كبير الدبلوماسيين الروس سيرغي لافروف، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الجمعة.
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, العالم
بمناسبة عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا
06:32 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 21.03.2025)
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام "القديس الرسول أندراوس"، وهو أرفع أوسمة الدولة في روسيا، تقديرا لإسهاماته البارزة.
وجاء في نص المرسوم: "تقديرًا للإنجازات البارزة في خدمة الوطن، والإسهامات الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ولسنوات طويلة من العمل الحكومي المثمر، يُمنح وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف وسام القديس أندراوس الأول".
وتم نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الموقع الرسمي لنشر القوانين واللوائح.
ويصادف هذا التكريم الذكرى الـ75 لميلاد كبير الدبلوماسيين الروس سيرغي لافروف، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الجمعة.