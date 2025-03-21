https://sarabic.ae/20250321/ترامب-يعلق-على-مزاعم-اطلاع-ماسك-على-خطط-حرب-محتملة-مع-الصين-1098831324.html
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقرير نشرته صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت فيه بأن إيلون ماسك سيطلع، اليوم الجمعة، على الخطط العسكرية الأمريكية لمواجهة أي حرب... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T10:10+0000
2025-03-21T10:10+0000
2025-03-21T10:10+0000
دونالد ترامب
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الأخبار
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وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم، أن ماسك سيحضر اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وكبار القادة العسكريين، يتناول تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية في حال نشوب نزاع مع الصين.وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أنه لن يتم التطرف مطلقا إلى الصين خلال أي اجتماع، مهاجمًا وسائل الإعلام التي "فقدت مصداقيتها" واتهمها بـ "اختلاق الأكاذيب".وفي منشور على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، شدد هيغسيث على أن الاجتماع "ليس حول خطط حرب سرية مع الصين"، ليقطع بذلك الشكوك حول طبيعة اللقاء.يأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن دور ماسك المتنامي في قضايا الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع توسع نفوذ شركته "سبيس إكس" في مجال الدفاع والاتصالات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250224/إعلام-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-ووكالة-الأمن-القومي-يطالبون-موظفيهما-بعدم-الانصياع-لأوامر-ماسك-1098105418.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, الأخبار
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقرير نشرته صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت فيه بأن إيلون ماسك سيطلع، اليوم الجمعة، على الخطط العسكرية الأمريكية لمواجهة أي حرب محتملة مع الصين.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم، أن ماسك سيحضر اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وكبار القادة العسكريين، يتناول تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية في حال نشوب نزاع مع الصين.
من جانبه، سارع ترامب إلى نفي هذه المزاعم، واصفًا التقرير بـ "السخيف وغير الحقيقي تماما".
وفي منشور
على منصات التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أنه لن يتم التطرف مطلقا إلى الصين خلال أي اجتماع، مهاجمًا وسائل الإعلام التي "فقدت مصداقيتها" واتهمها بـ "اختلاق الأكاذيب".
وبدوره، أوضح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في بيان صادر، أمس الخميس، أنه سيجتمع مع إيلون ماسك في مقر البنتاغون، يوم الجمعة، لكن اللقاء سيقتصر على مناقشة الابتكار والكفاءة في الإنتاج الدفاعي.
وفي منشور
على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، شدد هيغسيث على أن الاجتماع "ليس حول خطط حرب سرية مع الصين"، ليقطع بذلك الشكوك حول طبيعة اللقاء.
يأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن دور ماسك المتنامي في قضايا الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع توسع نفوذ شركته "سبيس إكس" في مجال الدفاع والاتصالات العسكرية.