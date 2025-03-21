ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-يعلق-على-مزاعم-اطلاع-ماسك-على-خطط-حرب-محتملة-مع-الصين-1098831324.html
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقرير نشرته صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت فيه بأن إيلون ماسك سيطلع، اليوم الجمعة، على الخطط العسكرية الأمريكية لمواجهة أي حرب... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T10:10+0000
2025-03-21T10:10+0000
دونالد ترامب
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097701997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97d081a47d28b3faa26e06b4deb72383.jpg
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم، أن ماسك سيحضر اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وكبار القادة العسكريين، يتناول تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية في حال نشوب نزاع مع الصين.وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أنه لن يتم التطرف مطلقا إلى الصين خلال أي اجتماع، مهاجمًا وسائل الإعلام التي "فقدت مصداقيتها" واتهمها بـ "اختلاق الأكاذيب".وفي منشور على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، شدد هيغسيث على أن الاجتماع "ليس حول خطط حرب سرية مع الصين"، ليقطع بذلك الشكوك حول طبيعة اللقاء.يأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن دور ماسك المتنامي في قضايا الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع توسع نفوذ شركته "سبيس إكس" في مجال الدفاع والاتصالات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250224/إعلام-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-ووكالة-الأمن-القومي-يطالبون-موظفيهما-بعدم-الانصياع-لأوامر-ماسك-1098105418.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097701997_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_2e7f5d3db34c471be6d85a9af75c5a40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, الأخبار

ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين

10:10 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقرير نشرته صحيفة أمريكية شهيرة، زعمت فيه بأن إيلون ماسك سيطلع، اليوم الجمعة، على الخطط العسكرية الأمريكية لمواجهة أي حرب محتملة مع الصين.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهم، أن ماسك سيحضر اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وكبار القادة العسكريين، يتناول تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية في حال نشوب نزاع مع الصين.
من جانبه، سارع ترامب إلى نفي هذه المزاعم، واصفًا التقرير بـ "السخيف وغير الحقيقي تماما".
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أنه لن يتم التطرف مطلقا إلى الصين خلال أي اجتماع، مهاجمًا وسائل الإعلام التي "فقدت مصداقيتها" واتهمها بـ "اختلاق الأكاذيب".
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
إعلام: مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي يطالبون موظفيهما بعدم الانصياع لأوامر ماسك
24 فبراير, 06:12 GMT

وبدوره، أوضح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في بيان صادر، أمس الخميس، أنه سيجتمع مع إيلون ماسك في مقر البنتاغون، يوم الجمعة، لكن اللقاء سيقتصر على مناقشة الابتكار والكفاءة في الإنتاج الدفاعي.

وفي منشور على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، شدد هيغسيث على أن الاجتماع "ليس حول خطط حرب سرية مع الصين"، ليقطع بذلك الشكوك حول طبيعة اللقاء.
يأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن دور ماسك المتنامي في قضايا الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع توسع نفوذ شركته "سبيس إكس" في مجال الدفاع والاتصالات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала