https://sarabic.ae/20250321/خبير-لـسبوتنيك-الهزيمة-الاستراتيجية-وقعت-وزيلينسكي-لم-يتفهم-الواقع-الجديد-1098841347.html
خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد
خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد
سبوتنيك عربي
اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناة، أن "ما جرى على محطة نقل الغاز "سودجا" هو مؤشر واضح على عدم إرادة ورغبة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T14:24+0000
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كما شدد على أن "الهزيمة الاستراتيجية وقعت على المنظومة الغربية، وأشار إلى أن "الغرب لا يريد الإقرار والاقتناع بأن الصراع انتهى عسكرياً بالهزيمة، ومسألة إعادة التقييم لما جرى تصبّ في المصلحة الأميركية، وما يجري لا يمكن أن يؤثر على مسار العلاقة بين واشنطن وموسكو".وختم الخبير بأنه "على كافة الأطراف وعلى روسيا استيعاب ما يمكن أن تقوم به هذه العصابات النازية التي رأينا ما قامت به في السابق في ماريوبل وكورسك وغيرها"، ورأى أن طالمرحلة صعبة كثيراً على زيلينسكي ومن يدعمه والاتحاد الأوروبي في مأزق مع بداية الحرب التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد
14:24 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 14:26 GMT 21.03.2025)
اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناة، أن "ما جرى على محطة نقل الغاز "سودجا" هو مؤشر واضح على عدم إرادة ورغبة أوكرانيا بأي مشروع للسلام، ومحاولة لإحراج الرئيسين الروسي والأمريكي في ظل الخطوات الجدية بين الطرفين لوقف الصراع".
كما شدد على أن "الهزيمة الاستراتيجية وقعت على المنظومة الغربية، وأشار إلى أن "الغرب لا يريد الإقرار والاقتناع بأن الصراع انتهى عسكرياً بالهزيمة، ومسألة إعادة التقييم لما جرى تصبّ في المصلحة الأميركية، وما يجري لا يمكن أن يؤثر على مسار العلاقة بين واشنطن وموسكو".
وقال قناة: "من خلال المتغيرات التي طرأت يمكن التوصّل إلى مفهوم جديد، إذ أن زيلينسكي لا يمتلك أوراقا تفاوضية على الأرض، ومع مرور الوقت وتغيّر الواقع العسكري سنشهد ظهور قيادات مغايرة ممكن أن تتحكّم بالأمر في ظلّ الموقف الحسّاس الذي يتحكم بالداخل الأوكراني وما يتعلق بمصير زيلينسكي المنتهية شرعيته".
وختم الخبير بأنه "على كافة الأطراف وعلى روسيا استيعاب ما يمكن أن تقوم به هذه العصابات النازية التي رأينا ما قامت به في السابق في ماريوبل وكورسك وغيرها"، ورأى أن طالمرحلة صعبة كثيراً على زيلينسكي ومن يدعمه والاتحاد الأوروبي في مأزق مع بداية الحرب التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة".