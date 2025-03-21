خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/خبير-لـسبوتنيك-الهزيمة-الاستراتيجية-وقعت-وزيلينسكي-لم-يتفهم-الواقع-الجديد-1098841347.html
خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد
خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد
سبوتنيك عربي
اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناة، أن "ما جرى على محطة نقل الغاز "سودجا" هو مؤشر واضح على عدم إرادة ورغبة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T14:24+0000
2025-03-21T14:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
كما شدد على أن "الهزيمة الاستراتيجية وقعت على المنظومة الغربية، وأشار إلى أن "الغرب لا يريد الإقرار والاقتناع بأن الصراع انتهى عسكرياً بالهزيمة، ومسألة إعادة التقييم لما جرى تصبّ في المصلحة الأميركية، وما يجري لا يمكن أن يؤثر على مسار العلاقة بين واشنطن وموسكو".وختم الخبير بأنه "على كافة الأطراف وعلى روسيا استيعاب ما يمكن أن تقوم به هذه العصابات النازية التي رأينا ما قامت به في السابق في ماريوبل وكورسك وغيرها"، ورأى أن طالمرحلة صعبة كثيراً على زيلينسكي ومن يدعمه والاتحاد الأوروبي في مأزق مع بداية الحرب التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": الهزيمة الاستراتيجية وقعت وزيلينسكي لم يتفهم الواقع الجديد

14:24 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 14:26 GMT 21.03.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
اعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناة، أن "ما جرى على محطة نقل الغاز "سودجا" هو مؤشر واضح على عدم إرادة ورغبة أوكرانيا بأي مشروع للسلام، ومحاولة لإحراج الرئيسين الروسي والأمريكي في ظل الخطوات الجدية بين الطرفين لوقف الصراع".
كما شدد على أن "الهزيمة الاستراتيجية وقعت على المنظومة الغربية، وأشار إلى أن "الغرب لا يريد الإقرار والاقتناع بأن الصراع انتهى عسكرياً بالهزيمة، ومسألة إعادة التقييم لما جرى تصبّ في المصلحة الأميركية، وما يجري لا يمكن أن يؤثر على مسار العلاقة بين واشنطن وموسكو".

وقال قناة: "من خلال المتغيرات التي طرأت يمكن التوصّل إلى مفهوم جديد، إذ أن زيلينسكي لا يمتلك أوراقا تفاوضية على الأرض، ومع مرور الوقت وتغيّر الواقع العسكري سنشهد ظهور قيادات مغايرة ممكن أن تتحكّم بالأمر في ظلّ الموقف الحسّاس الذي يتحكم بالداخل الأوكراني وما يتعلق بمصير زيلينسكي المنتهية شرعيته".

وختم الخبير بأنه "على كافة الأطراف وعلى روسيا استيعاب ما يمكن أن تقوم به هذه العصابات النازية التي رأينا ما قامت به في السابق في ماريوبل وكورسك وغيرها"، ورأى أن طالمرحلة صعبة كثيراً على زيلينسكي ومن يدعمه والاتحاد الأوروبي في مأزق مع بداية الحرب التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала