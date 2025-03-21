https://sarabic.ae/20250321/مصر-تنفي-مزاعم-استعدادها-لنقل-نصف-مليون-فلسطيني-من-غزة-إلى-سيناء-1098833392.html
مصر تنفي مزاعم استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء
مصر تنفي مزاعم استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء
سبوتنيك عربي
نفت مصر، بشكل قاطع، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإعلامية التي زعمت استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء بشكل مؤقت، مؤكدة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T12:00+0000
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وفي بيان رسمي، شددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على أن "هذه المزاعم تتنافى بشكل كامل مع الموقف المصري الثابت الذي أُعلن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".كما أوضح أن مصر قدمت خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة أي فلسطيني لأرضه، وهي الخطة التي حظيت بتأييد كامل من الدول العربية.واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء الماضي، عمليات قصف عنيف على قطاع غزة، بعد فشل جهود الوساطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250313/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-تصريحات-ترامب-الجديدة-حول-مغادرة-سكان-قطاع-غزة-1098619312.html
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مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر تنفي مزاعم استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء
نفت مصر، بشكل قاطع، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإعلامية التي زعمت استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء بشكل مؤقت، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وفي بيان رسمي، شددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على أن "هذه المزاعم تتنافى بشكل كامل مع الموقف المصري الثابت الذي أُعلن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأكد البيان على أن مصر ترفض تماما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، سواء إلى أراضيها أو أي مكان آخر، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أوضح أن مصر قدمت خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة أي فلسطيني لأرضه، وهي الخطة التي حظيت بتأييد كامل من الدول العربية.
وكانت صحيفة لبنانية شهيرة قد أشارت في وقت سابق، إلى استعداد مصر لاستقبال نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، في تقرير نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء الماضي، عمليات قصف عنيف على قطاع غزة، بعد فشل جهود الوساطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.