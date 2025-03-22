أفضل طريقة لعلاج آلام الظهر... دراسة حديثة تفاجئ الجميع

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القوات الروسية تدمر "ميغ-29" أوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250322/أفضل-طريقة-لعلاج-آلام-الظهر-دراسة-حديثة-تفاجئ-الجميع-1098852082.html
أفضل طريقة لعلاج آلام الظهر... دراسة حديثة تفاجئ الجميع
أفضل طريقة لعلاج آلام الظهر... دراسة حديثة تفاجئ الجميع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة للملايين حول العالم الذين يعانون من آلام الظهر، والتي قد تكون مرهقة في كثير من الأحيان. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وأكدت المراجعة العلمية الشاملة، التي أجرتها مؤخرا جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، على فعالية محدودة للعلاجات غير الجراحية لآلام الظهر.وحللت الدراسة 301 تجربة سريرية في 44 دولة، وخلصت إلى أن 10% فقط من العلاجات أثبتت فعاليتها، بينما لم يظهر معظمها تأثيرا ملموسا، وفقا لموقع "News Medical".كما توصلت إلى أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل "الإيبوبروفين" و"الأسبرين"، أثبتت فعاليتها في علاج آلام الظهر الحادة، في حين أظهرت التمارين والعلاج التلاعبي بالعمود الفقري وبعض الأدوية فاعلية محدودة في الحالات المزمنة، ومع ذلك، لم يكن تأثير معظم الأدوية أفضل بكثير من العلاج الوهمي.وأشار الباحثون في الدراسة كذلك إلى أن 80% إلى 90% من حالات آلام الظهر غير محددة السبب، وأن العوامل النفسية والاجتماعية تلعب دورا في شدتها.وأكد الخبراء في الدراسة أن نهجا شاملا يجمع بين العلاج الطبي، والتمارين، والدعم النفسي، وتعديلات نمط الحياة، هو الحل الأمثل لإدارة هذه الحالة الشائعة.
https://sarabic.ae/20230719/آلام-أسفل-الظهر-ما-هي-الأسباب-والأعراض-والعلاج-عند-الرجال-والنساء-1079189132.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

أفضل طريقة لعلاج آلام الظهر... دراسة حديثة تفاجئ الجميع

08:52 GMT 22.03.2025
© Photo / unsplash/Katherine Hanlonمعالجة آلام الظهر بالإبر الصينية
معالجة آلام الظهر بالإبر الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Photo / unsplash/Katherine Hanlon
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة للملايين حول العالم الذين يعانون من آلام الظهر، والتي قد تكون مرهقة في كثير من الأحيان.
وأكدت المراجعة العلمية الشاملة، التي أجرتها مؤخرا جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، على فعالية محدودة للعلاجات غير الجراحية لآلام الظهر.
وحللت الدراسة 301 تجربة سريرية في 44 دولة، وخلصت إلى أن 10% فقط من العلاجات أثبتت فعاليتها، بينما لم يظهر معظمها تأثيرا ملموسا، وفقا لموقع "News Medical".
كما توصلت إلى أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل "الإيبوبروفين" و"الأسبرين"، أثبتت فعاليتها في علاج آلام الظهر الحادة، في حين أظهرت التمارين والعلاج التلاعبي بالعمود الفقري وبعض الأدوية فاعلية محدودة في الحالات المزمنة، ومع ذلك، لم يكن تأثير معظم الأدوية أفضل بكثير من العلاج الوهمي.
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
مجتمع
آلام أسفل الظهر... ما هي الأسباب والأعراض والعلاج عند الرجال والنساء
19 يوليو 2023, 13:49 GMT
وأشار الباحثون في الدراسة كذلك إلى أن 80% إلى 90% من حالات آلام الظهر غير محددة السبب، وأن العوامل النفسية والاجتماعية تلعب دورا في شدتها.
وأكد الخبراء في الدراسة أن نهجا شاملا يجمع بين العلاج الطبي، والتمارين، والدعم النفسي، وتعديلات نمط الحياة، هو الحل الأمثل لإدارة هذه الحالة الشائعة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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