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اعتقال 340 متظاهرا في تركيا بعد احتجاجات ضخمة هزت البلاد
اعتقال 340 متظاهرا في تركيا بعد احتجاجات ضخمة هزت البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T11:39+0000
2025-03-22T11:39+0000
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وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية، منذ الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء، اعتقال إمام أوغلو على صلة بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعليقه لأول مرة على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، عن محاولات المعارضة لممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والعدالة، وعلى حد قوله فإن الحكومة ليس لديها وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة، فهي مشغولة بحل مشاكل البلاد.بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونش إلى عدم القيام باحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.
https://sarabic.ae/20250315/جمعوا-معلومات-عن-قواعد-عسكرية-تركيا-تعتقل-5-أشخاص-بتهمة-التجسس-لصالح-إيران-1098677614.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

اعتقال 340 متظاهرا في تركيا بعد احتجاجات ضخمة هزت البلاد

11:39 GMT 22.03.2025
© AFP 2023 / Yasin Akgulالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AFP 2023 / Yasin Akgul
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة.
وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".

وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية إسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول".

وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية، منذ الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
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وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء، اعتقال إمام أوغلو على صلة بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية.
وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة رغم أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في عدد من الشوارع المركزية وحظرت أي تجمعات ومظاهرات في المدينة حتى يوم الأحد.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعليقه لأول مرة على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، عن محاولات المعارضة لممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والعدالة، وعلى حد قوله فإن الحكومة ليس لديها وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة، فهي مشغولة بحل مشاكل البلاد.
بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونش إلى عدم القيام باحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.
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