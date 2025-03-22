https://sarabic.ae/20250322/الموت-يغيب-أسطورة-الملاكمة-جورج-فورمان-1098850354.html

الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان

الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان

سبوتنيك عربي

أعلنت أسرة الملاكم الأمريكي الأسطوري، جورج فورمان، وفاته عن عمر 76 عاما، محاطا بأحبائه، وطلبت باحترام الخصوصية خلال هذا الوقت. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T06:32+0000

2025-03-22T06:32+0000

2025-03-22T06:32+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/16/1098850197_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_da40ee1839eb4b7e4e22ac3395114130.jpg

وبدأ فورمان حياته بمسار صعب، تاركا المدرسة ومغامرا في عالم الجريمة، قبل أن يتجه إلى الملاكمة.وفي عام 1968، فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ثم أصبح بطل العالم للوزن الثقيل، محققا 76 انتصارا من أصل 81 نزالا، 68 منها بالضربة القاضية.وبعد خسارته أمام أسطورة الملاكمة الراحل، محمد علي، في عام 1974، اعتزل وتحول إلى الوعظ، لكنه عاد إلى الحلبة في سن الأربعين، ليحقق مفاجأة تاريخية عام 1994 عندما أصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنا بعمر 45 عاما.وخارج حلبة الملاكمة، اشتهر فورمان بعلامته التجارية "آلة جورج فورمان للشواء"، وظهر في العديد من الإعلانات. ونعاه عالم الملاكمة باعتباره أحد أعظم الأبطال في تاريخ الرياضة.وجورج فورمان، الذي قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان "آباء سيئون" في عام 1996، تزوج 4 مرات، وأنجب 10 أطفال، وتبنى اثنين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات