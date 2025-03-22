الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان

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لجنة التحقيق الروسية: هجوم "كروكوس" الإرهابي تم التخطيط له من قبل استخبارات تابعة "لدولة غير صديقة"
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14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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https://sarabic.ae/20250322/الموت-يغيب-أسطورة-الملاكمة-جورج-فورمان-1098850354.html
الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان
الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان
سبوتنيك عربي
أعلنت أسرة الملاكم الأمريكي الأسطوري، جورج فورمان، وفاته عن عمر 76 عاما، محاطا بأحبائه، وطلبت باحترام الخصوصية خلال هذا الوقت. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T06:32+0000
2025-03-22T06:32+0000
مجتمع
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وبدأ فورمان حياته بمسار صعب، تاركا المدرسة ومغامرا في عالم الجريمة، قبل أن يتجه إلى الملاكمة.وفي عام 1968، فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ثم أصبح بطل العالم للوزن الثقيل، محققا 76 انتصارا من أصل 81 نزالا، 68 منها بالضربة القاضية.وبعد خسارته أمام أسطورة الملاكمة الراحل، محمد علي، في عام 1974، اعتزل وتحول إلى الوعظ، لكنه عاد إلى الحلبة في سن الأربعين، ليحقق مفاجأة تاريخية عام 1994 عندما أصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنا بعمر 45 عاما.وخارج حلبة الملاكمة، اشتهر فورمان بعلامته التجارية "آلة جورج فورمان للشواء"، وظهر في العديد من الإعلانات. ونعاه عالم الملاكمة باعتباره أحد أعظم الأبطال في تاريخ الرياضة.وجورج فورمان، الذي قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان "آباء سيئون" في عام 1996، تزوج 4 مرات، وأنجب 10 أطفال، وتبنى اثنين.
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الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان

06:32 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Lennox McLendonجورج فورمان يضرب مايكل مورر في وجهه بضربة يسارية خلال الجولة الثانية من نزالهما على بطولة الوزن الثقيل في إم جي إم جراند في لاس فيغاس، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994
جورج فورمان يضرب مايكل مورر في وجهه بضربة يسارية خلال الجولة الثانية من نزالهما على بطولة الوزن الثقيل في إم جي إم جراند في لاس فيغاس، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Lennox McLendon
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أعلنت أسرة الملاكم الأمريكي الأسطوري، جورج فورمان، وفاته عن عمر 76 عاما، محاطا بأحبائه، وطلبت باحترام الخصوصية خلال هذا الوقت.
وبدأ فورمان حياته بمسار صعب، تاركا المدرسة ومغامرا في عالم الجريمة، قبل أن يتجه إلى الملاكمة.
وفي عام 1968، فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ثم أصبح بطل العالم للوزن الثقيل، محققا 76 انتصارا من أصل 81 نزالا، 68 منها بالضربة القاضية.
وبعد خسارته أمام أسطورة الملاكمة الراحل، محمد علي، في عام 1974، اعتزل وتحول إلى الوعظ، لكنه عاد إلى الحلبة في سن الأربعين، ليحقق مفاجأة تاريخية عام 1994 عندما أصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنا بعمر 45 عاما.
وخارج حلبة الملاكمة، اشتهر فورمان بعلامته التجارية "آلة جورج فورمان للشواء"، وظهر في العديد من الإعلانات. ونعاه عالم الملاكمة باعتباره أحد أعظم الأبطال في تاريخ الرياضة.
وجورج فورمان، الذي قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان "آباء سيئون" في عام 1996، تزوج 4 مرات، وأنجب 10 أطفال، وتبنى اثنين.
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