الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان
© AP Photo / Lennox McLendonجورج فورمان يضرب مايكل مورر في وجهه بضربة يسارية خلال الجولة الثانية من نزالهما على بطولة الوزن الثقيل في إم جي إم جراند في لاس فيغاس، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994
© AP Photo / Lennox McLendon
تابعنا عبر
أعلنت أسرة الملاكم الأمريكي الأسطوري، جورج فورمان، وفاته عن عمر 76 عاما، محاطا بأحبائه، وطلبت باحترام الخصوصية خلال هذا الوقت.
وبدأ فورمان حياته بمسار صعب، تاركا المدرسة ومغامرا في عالم الجريمة، قبل أن يتجه إلى الملاكمة.
وفي عام 1968، فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ثم أصبح بطل العالم للوزن الثقيل، محققا 76 انتصارا من أصل 81 نزالا، 68 منها بالضربة القاضية.
George Foreman has passed away at the age of 76— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2025
Foreman was a two-time world heavyweight champion and Olympic gold medalist pic.twitter.com/SePoy6omIN
وبعد خسارته أمام أسطورة الملاكمة الراحل، محمد علي، في عام 1974، اعتزل وتحول إلى الوعظ، لكنه عاد إلى الحلبة في سن الأربعين، ليحقق مفاجأة تاريخية عام 1994 عندما أصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنا بعمر 45 عاما.
JUST IN: Boxing legend George Foreman has passed away at the age of 76.— Collin Rugg (@CollinRugg) March 22, 2025
The announcement was made by his family.
“Our hearts are broken. With profound sorrow, we announce the passing of our beloved George Edward Foreman Sr. who peacefully departed on March 21, 2025 surrounded… pic.twitter.com/WYqZb820RU
وخارج حلبة الملاكمة، اشتهر فورمان بعلامته التجارية "آلة جورج فورمان للشواء"، وظهر في العديد من الإعلانات. ونعاه عالم الملاكمة باعتباره أحد أعظم الأبطال في تاريخ الرياضة.
وجورج فورمان، الذي قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان "آباء سيئون" في عام 1996، تزوج 4 مرات، وأنجب 10 أطفال، وتبنى اثنين.