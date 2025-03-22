https://sarabic.ae/20250322/علماء-صينيون-يبتكرون-تقنية-جديدة-لعلاج-الشلل-خلال-أيام-معدودة-1098860050.html
علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لعلاج الشلل خلال أيام معدودة
علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لعلاج الشلل خلال أيام معدودة
سبوتنيك عربي
استطاع 4 مصابين بشلل نصفي من استعادة قدرتهم على المشي خلال أسابيع قليلة بعدما خضعوا للعلاج باستخدام تقنية جديدة توصل لها علماء صينيون. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T15:42+0000
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2025-03-22T15:42+0000
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الأبحاث الجديدة قام بها فريق علمي من جامعة فودان في شنغهاي الصينية، ومكنتهم من تحقيق تقدم غير مسبوق في علاج الأمراض المرتبطة بالنخاع الشوكي، بحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، النسخة الإنجليزية.تعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقطاب كهربائية دقيقة وزراعتها في كل من الدماغ والحبل الشوكي، لاستعادة المسارات العصبية المفقودة نتيجة الإصابة.وبحسب الباحثين، فإن الشريحة الأولى التي لا يتجاوز قطرها 1 مليمتر، يتم زراعتها داخل الجزء المسؤول عن الحركة في المخ، وتكون مهمتها التقاط الإشارات الكهربائية الخاصة بحركة الأجزاء.أما الشريحة الثانية فتكون في الحبل الشوكي وتكون مهمتها تلقي الإشارات التي قامت الشريحة الأولى بتحليلها لتنقلها إلى الأعصاب الخاصة بالأطراف التي كانت قد تعطلت بسبب الإصابة.ويعني ذلك أن العلماء مكنوا المخ من استعادة السيطرة على العضلات المشلولة وبصورة أوضح علاج الشلل. وكشفت الأبحاث أن أحد المريض تمكن من تحريك أطرافه خلال 24 ساعة فقط، بينما تمكن من المشي خلال أسابيع، وهي نتائج متطورة مقارنة بالأبحاث السابقة التي كانت تحتاج لأشهر لإتمام مثل تلك التغيرات لدى المرضى.
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https://sarabic.ae/20231130/روسيا-ابتكار-دواء-يحتوي-على-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-النخاع-الشوكي--1083616553.html
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الصحة, منوعات, أخبار العالم الآن, الصين
الصحة, منوعات, أخبار العالم الآن, الصين
علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة لعلاج الشلل خلال أيام معدودة
استطاع 4 مصابين بشلل نصفي من استعادة قدرتهم على المشي خلال أسابيع قليلة بعدما خضعوا للعلاج باستخدام تقنية جديدة توصل لها علماء صينيون.
الأبحاث الجديدة قام بها فريق علمي من جامعة فودان في شنغهاي الصينية، ومكنتهم من تحقيق تقدم غير مسبوق في علاج الأمراض المرتبطة بالنخاع الشوكي، بحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، النسخة الإنجليزية.
تعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقطاب كهربائية دقيقة وزراعتها في كل من الدماغ والحبل الشوكي
، لاستعادة المسارات العصبية المفقودة نتيجة الإصابة.
وبحسب الباحثين، فإن الشريحة الأولى التي لا يتجاوز قطرها 1 مليمتر، يتم زراعتها داخل الجزء المسؤول عن الحركة في المخ، وتكون مهمتها التقاط الإشارات الكهربائية الخاصة بحركة الأجزاء.
أما الشريحة الثانية فتكون في الحبل الشوكي وتكون مهمتها تلقي الإشارات
التي قامت الشريحة الأولى بتحليلها لتنقلها إلى الأعصاب الخاصة بالأطراف التي كانت قد تعطلت بسبب الإصابة.
30 نوفمبر 2023, 08:36 GMT
ويعني ذلك أن العلماء مكنوا المخ من استعادة السيطرة على العضلات المشلولة وبصورة أوضح علاج الشلل.
وكشفت الأبحاث أن أحد المريض تمكن من تحريك أطرافه خلال 24 ساعة فقط، بينما تمكن من المشي خلال أسابيع، وهي نتائج متطورة مقارنة بالأبحاث السابقة التي كانت تحتاج لأشهر لإتمام مثل تلك التغيرات لدى المرضى
.