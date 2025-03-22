https://sarabic.ae/20250322/مسلحون-يطلقون-النار-على-القنصلية-العراقية-في-إسطنبول-1098854960.html
مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول
مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعرض قنصليتها في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T11:51+0000
2025-03-22T11:51+0000
2025-03-22T11:51+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، إذ أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية ثماني رصاصات من سلاح كلاشينكوف على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع، فيما أغلقت السلطات التركية الشارع المحيط بالقنصلية وبدأت تحقيقاتها بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية.وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة مع الجهات التركية لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مثمنةً سرعة استجابة السلطات التركية وإجراءاتها الأمنية، ومشددة على أهمية تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعرض قنصليتها في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، إذ أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية ثماني رصاصات من سلاح كلاشينكوف على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع، فيما أغلقت السلطات التركية الشارع المحيط بالقنصلية وبدأت تحقيقاتها بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة مع الجهات التركية لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مثمنةً سرعة استجابة السلطات التركية وإجراءاتها الأمنية، ومشددة على أهمية تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.