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مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول
مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعرض قنصليتها في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-22T11:51+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، إذ أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية ثماني رصاصات من سلاح كلاشينكوف على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع، فيما أغلقت السلطات التركية الشارع المحيط بالقنصلية وبدأت تحقيقاتها بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية.وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة مع الجهات التركية لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مثمنةً سرعة استجابة السلطات التركية وإجراءاتها الأمنية، ومشددة على أهمية تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول

11:51 GMT 22.03.2025
© RIA Novosti . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورإسطنبول
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إسطنبول
© RIA Novosti . Anton Denisov
/
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعرض قنصليتها في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، إذ أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية ثماني رصاصات من سلاح كلاشينكوف على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع، فيما أغلقت السلطات التركية الشارع المحيط بالقنصلية وبدأت تحقيقاتها بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة مع الجهات التركية لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة، مثمنةً سرعة استجابة السلطات التركية وإجراءاتها الأمنية، ومشددة على أهمية تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.
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