https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-اللبناني-يؤكد-رفض-بلاده-العودة-إلى-مرحلة-ما-قبل-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1098860795.html

وزير الدفاع اللبناني يؤكد رفض بلاده العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وزير الدفاع اللبناني يؤكد رفض بلاده العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على رفض بلاه العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار بين حزب الله البناني وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية تصاعد... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T16:57+0000

2025-03-22T16:57+0000

2025-03-22T16:57+0000

العالم العربي

لبنان

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وشدد وزير الدفاع اللبناني في بيان اليوم السبت، "على رفض لبنان العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وطالب الوزير اللبناني "الدول الراعية لاتفاق وقف النار بردع العدو الإسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة"، مؤكداً على "أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الأراضي اللبنانية".وأكد أن الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه وحماية حدوده شمالاً وشرقاً وجنوبا.من جانبها أعلنت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيان أن الجيش عثر على "3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية وعمل على تفكيكها"، وذلك خلال إجراء عمليات المسح والتفتيش على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبناني.وقالت الصحة اللبنانية في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين من بينهما طفلة وإصابة ثمانية بجروح من بينهم طفلان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على عشرات المنصات الصاروخية في لبنان ومقر قيادة تابع لحزب الله اللبناني، ردا على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة المطلة شمالي إسرائيل. وأوضح البيان، أن إطلاق القذائف الصاروخية صباح اليوم من لبنان نحو منطقة الجليل يعد "خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا على مواطني دولة إسرائيل حيث تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية للحفاظ على الاتفاق".ومن جانبه، نفى "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان ‏على إسرائيل، قائلًا في بيان: "ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".‏كما جدد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20250322/حزب-الله-ينفي-أي-علاقة-له-بإطلاق-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-1098856127.html

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