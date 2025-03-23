https://sarabic.ae/20250323/ألوان-بهية-ووجوه-جميلة-تزين-احتفالات-عيد-نوروز-في-لبنان--1098878832.html

ألوان بهية ووجوه جميلة تزين احتفالات عيد نوروز في لبنان

ألوان بهية ووجوه جميلة تزين احتفالات عيد نوروز في لبنان

سبوتنيك عربي

أحيت رابطة نوروز الثقافية-الاجتماعية احتفالات عيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين، حيث اجتمع المئات من أبناء الجالية الكردية وأصدقائهم للاحتفال بهذه المناسبة التي... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

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وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت نائبة رئيس رابطة نوروز، حنان عثمان: "نحن كجالية كردية في لبنان، وبالتعاون مع رابطة نوروز والجمعيات الكردية، اجتمعنا اليوم لإحياء عيد نوروز، العيد الوطني الكردي. هذا العام يحمل نوروز طابعًا خاصًا، نظرًا لرسالته المهمة التي وجهها القائد عبد الله أوجلان، والتي تتضمن مبادرة سلام لحل القضية الكردية في سوريا وتركيا وعموم كردستان".من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي جوان سوز إلى أن نوروز هذا العام يحمل بُعدًا سياسيًا مختلفًا، وأضاف: "هذا العام، يحتل نوروز مكانة خاصة، لا سيما بعد رسالة الكردي عبد الله أوجلان الشهر الماضي، التي دعا فيها إلى إلقاء السلاح واعتماد الحلول الديمقراطية في تركيا. هذا التحول ينعكس بشكل إيجابي على الأكراد في سوريا وتركيا، وكذلك في كردستان العراق وإيران".

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