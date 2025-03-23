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وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا
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https://sarabic.ae/20250323/ألوان-بهية-ووجوه-جميلة-تزين-احتفالات-عيد-نوروز-في-لبنان--1098878832.html
ألوان بهية ووجوه جميلة تزين احتفالات عيد نوروز في لبنان
ألوان بهية ووجوه جميلة تزين احتفالات عيد نوروز في لبنان
سبوتنيك عربي
أحيت رابطة نوروز الثقافية-الاجتماعية احتفالات عيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين، حيث اجتمع المئات من أبناء الجالية الكردية وأصدقائهم للاحتفال بهذه المناسبة التي... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت نائبة رئيس رابطة نوروز، حنان عثمان: "نحن كجالية كردية في لبنان، وبالتعاون مع رابطة نوروز والجمعيات الكردية، اجتمعنا اليوم لإحياء عيد نوروز، العيد الوطني الكردي. هذا العام يحمل نوروز طابعًا خاصًا، نظرًا لرسالته المهمة التي وجهها القائد عبد الله أوجلان، والتي تتضمن مبادرة سلام لحل القضية الكردية في سوريا وتركيا وعموم كردستان".من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي جوان سوز إلى أن نوروز هذا العام يحمل بُعدًا سياسيًا مختلفًا، وأضاف: "هذا العام، يحتل نوروز مكانة خاصة، لا سيما بعد رسالة الكردي عبد الله أوجلان الشهر الماضي، التي دعا فيها إلى إلقاء السلاح واعتماد الحلول الديمقراطية في تركيا. هذا التحول ينعكس بشكل إيجابي على الأكراد في سوريا وتركيا، وكذلك في كردستان العراق وإيران".
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صور, фото, لبنان, أخبار لبنان
صور, фото, لبنان, أخبار لبنان

ألوان بهية ووجوه جميلة تزين احتفالات عيد نوروز في لبنان

14:05 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 23.03.2025)
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حصري
أحيت رابطة نوروز الثقافية-الاجتماعية احتفالات عيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين، حيث اجتمع المئات من أبناء الجالية الكردية وأصدقائهم للاحتفال بهذه المناسبة التي ترمز إلى التجدد والحرية.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت نائبة رئيس رابطة نوروز، حنان عثمان: "نحن كجالية كردية في لبنان، وبالتعاون مع رابطة نوروز والجمعيات الكردية، اجتمعنا اليوم لإحياء عيد نوروز، العيد الوطني الكردي. هذا العام يحمل نوروز طابعًا خاصًا، نظرًا لرسالته المهمة التي وجهها القائد عبد الله أوجلان، والتي تتضمن مبادرة سلام لحل القضية الكردية في سوريا وتركيا وعموم كردستان".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي جوان سوز إلى أن نوروز هذا العام يحمل بُعدًا سياسيًا مختلفًا، وأضاف: "هذا العام، يحتل نوروز مكانة خاصة، لا سيما بعد رسالة الكردي عبد الله أوجلان الشهر الماضي، التي دعا فيها إلى إلقاء السلاح واعتماد الحلول الديمقراطية في تركيا. هذا التحول ينعكس بشكل إيجابي على الأكراد في سوريا وتركيا، وكذلك في كردستان العراق وإيران".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

كما ارتدى المشاركون الأزياء الكردية التقليدية بألوانها الزاهية وزخارفها المميزة، ما أضفى طابعًا تراثيًا خاصًا على المناسبة.

كما ارتدى المشاركون الأزياء الكردية التقليدية بألوانها الزاهية وزخارفها المميزة، ما أضفى طابعًا تراثيًا خاصًا على المناسبة. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

كما ارتدى المشاركون الأزياء الكردية التقليدية بألوانها الزاهية وزخارفها المميزة، ما أضفى طابعًا تراثيًا خاصًا على المناسبة.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأضافت عثمان: "نشعر بفرحة مضاعفة، ونؤكد أن نوروز هو عيد لكل الشعوب التي تتوق إلى الحرية وتؤمن بالديمقراطية والتعددية."

وأضافت عثمان: &quot;نشعر بفرحة مضاعفة، ونؤكد أن نوروز هو عيد لكل الشعوب التي تتوق إلى الحرية وتؤمن بالديمقراطية والتعددية.&quot; - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأضافت عثمان: "نشعر بفرحة مضاعفة، ونؤكد أن نوروز هو عيد لكل الشعوب التي تتوق إلى الحرية وتؤمن بالديمقراطية والتعددية."

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأكد سوز على أن "الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية المؤقتة في دمشق يعززموقع الأكراد في المعادلة السورية بعد التحولات الأخيرة".

وأكد سوز على أن &quot;الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية المؤقتة في دمشق يعززموقع الأكراد في المعادلة السورية بعد التحولات الأخيرة&quot;. - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وأكد سوز على أن "الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية المؤقتة في دمشق يعززموقع الأكراد في المعادلة السورية بعد التحولات الأخيرة".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

ووفقا لسوز فإن "نوروز هذا العام ليس مجرد احتفال، بل يحمل معه آمالًا جديدة لمستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا في المنطقة."

ووفقا لسوز فإن &quot;نوروز هذا العام ليس مجرد احتفال، بل يحمل معه آمالًا جديدة لمستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا في المنطقة.&quot; - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

ووفقا لسوز فإن "نوروز هذا العام ليس مجرد احتفال، بل يحمل معه آمالًا جديدة لمستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا في المنطقة."

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

تخلل الحفل فقرات فنية قدمها فنانون أضفوا أجواءً من الفرح والحماسة، إلى جانب رقصات مستوحاة من الفلكلور الكردي.

تخلل الحفل فقرات فنية قدمها فنانون أضفوا أجواءً من الفرح والحماسة، إلى جانب رقصات مستوحاة من الفلكلور الكردي. - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

تخلل الحفل فقرات فنية قدمها فنانون أضفوا أجواءً من الفرح والحماسة، إلى جانب رقصات مستوحاة من الفلكلور الكردي.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

طفلة تحتفل مع الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

طفلة تحتفل مع الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

طفلة تحتفل مع الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

طفل محمول على الأطتاف خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

طفل محمول على الأطتاف خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

طفل محمول على الأطتاف خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

فتايت يغنون خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

فتايت يغنون خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

فتايت يغنون خلال احتفال الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وكجزء من التقاليد المتبعة، أُشعلت النيران رمزًا لنوروز كعيد للحرية والانبعاث.

وكجزء من التقاليد المتبعة، أُشعلت النيران رمزًا لنوروز كعيد للحرية والانبعاث. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وكجزء من التقاليد المتبعة، أُشعلت النيران رمزًا لنوروز كعيد للحرية والانبعاث.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز في منطقة ملتقى النهرين
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