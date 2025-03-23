إسرائيل تعترض صاروخا يمنيا... ومشاهد هلع وذعر في شوارع تل أبيب... فيديو
06:44 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 06:45 GMT 23.03.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه الأراضي الإسرائيلية.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي على قناته في "تلغرام": "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. وقد أُطلقت صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".
📹هلع وخوف بين المستوطنيين الإسرائيليين بعد إطلاق صافرات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 23, 2025
والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية. pic.twitter.com/o2EqxbkY3s
وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد أفادت بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي شرقي تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، انطلقت صافرات الإنذار في أكثر من 20 مدينة منها تل أبيب والقدس والضفة الغربية.
وكان المتحدث باسم جيش "انصار الله"، العميد يحيى سريع، قد أفاد أمس السبت بأن القوات اليمينة نفذت عمليتين عسكريتين "الأولى استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات (يو أس أس هاري ترومان) في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة".
الجدير بالذكر، أن "أنصار الله" قد استأنفت في وقت سابق من هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد إعلان إسرائيل بدء العمليات العسكرية في غزة وإنهاء وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، فيما نفذت واشنطن وحلفائها هجمات على اليمن ردا على ذلك.