صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبول

المشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.
المشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.
مواطنون مشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول يقفون أمام ضباط حفظ النظام.
مواطنون مشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول يقفون أمام ضباط حفظ النظام.
أحد المشاركين في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو يقوم بقفذف مفرقعات نارية.
أحد المشاركين في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو يقوم بقفذف مفرقعات نارية.
ضباط الشرطة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهانة في إسطنبول.
ضباط الشرطة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهانة في إسطنبول.
مفرقعات نارية تنفجر أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو
مفرقعات نارية تنفجر أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو
تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهان في إسطنبول.
تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهان في إسطنبول.
المشاركون في الاحتجاجات يرفعون رايات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو
المشاركون في الاحتجاجات يرفعون رايات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو
ضباط الشرطة في الخدمة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشان في إسطنبول.
ضباط الشرطة في الخدمة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشان في إسطنبول.
تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو
تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو
المشاركون في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.
المشاركون في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.