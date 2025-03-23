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صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبول
صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبول
سبوتنيك عربي
تستمر الاحتجاجات في تركيا منذ أيام، في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخية التركية في بيان لها، عن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا، حيث جمع... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إسطنبول, أخبار تركيا اليوم, احتجاجات
фото, صور, إسطنبول, أخبار تركيا اليوم, احتجاجات

صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبول

16:07 GMT 23.03.2025
تابعنا عبر
تستمر الاحتجاجات في تركيا منذ أيام، في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخية التركية في بيان لها، عن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا، حيث جمع فريق "سبوتنيك" بعض الصور الملفتة التي رصدتها شبكة مراسلي الوكالة.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.

المشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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المشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون مشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول يقفون أمام ضباط حفظ النظام.

مواطنون مشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول يقفون أمام ضباط حفظ النظام. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون مشاركون في مسيرة لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول يقفون أمام ضباط حفظ النظام.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو يقوم بقفذف مفرقعات نارية.

أحد المشاركين في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو يقوم بقفذف مفرقعات نارية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو يقوم بقفذف مفرقعات نارية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط الشرطة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهانة في إسطنبول.

ضباط الشرطة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهانة في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

ضباط الشرطة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهانة في إسطنبول.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مفرقعات نارية تنفجر أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو

مفرقعات نارية تنفجر أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مفرقعات نارية تنفجر أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهان في إسطنبول.

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهان في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراجهان في إسطنبول.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في الاحتجاجات يرفعون رايات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو

المشاركون في الاحتجاجات يرفعون رايات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في الاحتجاجات يرفعون رايات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط الشرطة في الخدمة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشان في إسطنبول.

ضباط الشرطة في الخدمة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشان في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

ضباط الشرطة في الخدمة خلال مسيرة لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشان في إسطنبول.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لدعم عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.

المشاركون في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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المشاركون في الاحتجاجات لدعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو في حديقة ساراتشانه في إسطنبول.

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