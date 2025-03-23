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عباس: إسرائيل تحول المياه إلى سلاح قاتل ضد الفلسطينيين
عباس: إسرائيل تحول المياه إلى سلاح قاتل ضد الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مستخدمة كافة الوسائل القمعية، بما فيها حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T12:35+0000
2025-03-23T12:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة ألقاها سيادته بمناسبة يوم المياه العالمي، اليوم الأحد.وأضاف عباس أن إسرائيل تحوّل المياه إلى أداة للابتزاز والتعذيب والتهجير، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.وأشار عباس إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، حيث يُحرم الأطفال من أبسط حقوقهم، ويضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على لتر واحد من الماء، بينما يواجه الآلاف خطر الموت بسبب شح المياه النظيفة وانعدام الغذاء والدواء.وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الجسيمة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى موارده الطبيعية، وعلى رأسها المياه، باعتبارها حقا إنسانيا أساسيا تكفله القوانين الدولية.
https://sarabic.ae/20231026/منظمة-دولية-تجويع-المدنيين-أحد-أسلحة-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1082469965.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, الأخبار

عباس: إسرائيل تحول المياه إلى سلاح قاتل ضد الفلسطينيين

12:35 GMT 23.03.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مستخدمة كافة الوسائل القمعية، بما فيها حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحصول على المياه.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة ألقاها سيادته بمناسبة يوم المياه العالمي، اليوم الأحد.
وأضاف عباس أن إسرائيل تحوّل المياه إلى أداة للابتزاز والتعذيب والتهجير، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأوضح أن سياسة إسرائيل في السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية ليست جديدة، بل تأتي ضمن مخطط ممنهج منذ عقود، يهدف إلى التحكم بحياة الفلسطينيين، وعرقلة تنميتهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني غير الشرعي، ما يعمّق معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
منظمة دولية: "تجويع المدنيين" أحد أسلحة الحرب الإسرائيلية على غزة
26 أكتوبر 2023, 08:00 GMT
وأشار عباس إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، حيث يُحرم الأطفال من أبسط حقوقهم، ويضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على لتر واحد من الماء، بينما يواجه الآلاف خطر الموت بسبب شح المياه النظيفة وانعدام الغذاء والدواء.
وتابع: "لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين الذين يعانون من العطش والجوع، بينما يقف العالم متفرجا على هذه المأساة الإنسانية".
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الجسيمة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى موارده الطبيعية، وعلى رأسها المياه، باعتبارها حقا إنسانيا أساسيا تكفله القوانين الدولية.
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