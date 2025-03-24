إحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية

صورة من الخارج يظهر هيكل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة من الخارج يظهر هيكل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة من داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة من داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، من الأمام حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، من الأمام حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لمحرك سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لمحرك سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة للمقعد الخلفي داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة للمقعد الخلفي داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 من الداخل، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية
صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 من الداخل، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية