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https://sarabic.ae/20250324/إحياء-أول-تاكسي-سوفييتية-في-موسكو-منذ-الحرب-العالمية-1098901055.html
إحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية
إحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لإحياء أول "تاكسي" سوفييتي في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

إحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية

12:19 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 24.03.2025)
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قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور جميلة لإحياء أول "تاكسي" سوفييتي في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة من الخارج يظهر هيكل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة من الخارج يظهر هيكل سيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954 حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
1/8
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة من الخارج يظهر هيكل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة من داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة من داخل سيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
2/8
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة من داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، من الأمام حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة لسيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954، من الأمام حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، من الأمام حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لمحرك سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة لمحرك سيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لمحرك سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة للمقعد الخلفي داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة للمقعد الخلفي داخل سيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
5/8
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة للمقعد الخلفي داخل سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) / قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب
قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة جي إيه زد-إم 20 إيه موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /
قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) / قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة جي إيه زد-إم 20 إيه موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
7/8
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /
قام متحف النقل في موسكو بإحياء سيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954، وهذا هو أول نموذج لسيارة أجرة تم إنتاجه بكميات كبيرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 من الداخل، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

صورة لسيارة &quot;جي إيه زد-إم 20 إيه&quot; موديل 1954 من الداخل، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول &quot;تاكسي&quot; سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
8/8
CC BY 4.0 / Press service of the Department of Transportation and Roadway Infrastructure Development of Moscow (cropped photo) /

صورة لسيارة "جي إيه زد-إم 20 إيه" موديل 1954 من الداخل، حيث قام متحف النقل في موسكو بإحياء أول "تاكسي" سوفييتية في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية

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