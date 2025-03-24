الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية نقل معلومات حول منشآت الطاقة... فيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لدى-الاستخبارات-الأوكرانية-نقل-معلومات-حول-منشآت-الطاقة-فيديو-1098897373.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية نقل معلومات حول منشآت الطاقة... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية نقل معلومات حول منشآت الطاقة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تمكن من اعتقال أحد العاملين في هيئة تفتيشية رقابية داخل الأراضي الروسية، يشتبه في تورطه بالخيانة والعمل... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T09:23+0000
2025-03-24T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر الأمن الفيدرالي مشاهد لحظة إلقاء القبض على المشتبه به واحتجازه. ووفقا للتحقيقات، قام الموظف المعتقل بنقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول حماية المناطق الحدودية ومواقع نشر القوات المسلحة الروسية ومنشآت الطاقة في المنطقة الحدودية.وفتحت مديرية التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).
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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية نقل معلومات حول منشآت الطاقة... فيديو

09:23 GMT 24.03.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تمكن من اعتقال أحد العاملين في هيئة تفتيشية رقابية داخل الأراضي الروسية، يشتبه في تورطه بالخيانة والعمل لصالح كييف.
ونشر الأمن الفيدرالي مشاهد لحظة إلقاء القبض على المشتبه به واحتجازه. ووفقا للتحقيقات، قام الموظف المعتقل بنقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول حماية المناطق الحدودية ومواقع نشر القوات المسلحة الروسية ومنشآت الطاقة في المنطقة الحدودية.
وفتحت مديرية التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).
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