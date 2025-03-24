الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية نقل معلومات حول منشآت الطاقة... فيديو
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تمكن من اعتقال أحد العاملين في هيئة تفتيشية رقابية داخل الأراضي الروسية، يشتبه في تورطه بالخيانة والعمل لصالح كييف.
ونشر الأمن الفيدرالي مشاهد لحظة إلقاء القبض على المشتبه به واحتجازه. ووفقا للتحقيقات، قام الموظف المعتقل بنقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول حماية المناطق الحدودية ومواقع نشر القوات المسلحة الروسية ومنشآت الطاقة في المنطقة الحدودية.
📹 الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لدى الاستخبارات الأوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2025
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتقل موظفا في المكتب المركزي التابع لإحدى هيئات الرقابة والإشراف في روسيا بتهمة العمل لصالح كييف. pic.twitter.com/RJllicDhy1
وفتحت مديرية التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).