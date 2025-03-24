https://sarabic.ae/20250324/الكويت-إحباط-تهريب-مخدرات-وضبط-3-إيرانيين-1098908811.html
الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين
الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أن خفر السواحل تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، حيث تم ضبط 3 أشخاص يحملون... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:54+0000
2025-03-24T13:54+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "الإدارة العامة لخفر السواحل نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من اعتراض طراد مشبوه وضبط كمية كبيرة من المخدرات".وأضاف البيان، مشيرًا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 125 كيلوغراما من الحشيش، و9 أصابع حشيش، و8 شرائط "ليريكا"، و5 أكياس من حبوب الكبتي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف دينار كويتي (1.6 مليون دولار أمريكي)".وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العملية انطلقت بعد رصد الطراد عبر المنظومة الرادارية المتطورة، إذ جرت متابعته بدقة حتى تم اعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية ومحاصرته واستيقافه.وتابعت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط المهربين والمواد المهربة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين
13:54 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 24.03.2025)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أن خفر السواحل تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، حيث تم ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "الإدارة العامة لخفر السواحل نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من اعتراض طراد مشبوه وضبط كمية كبيرة من المخدرات".
وأضاف البيان، مشيرًا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 125 كيلوغراما من الحشيش، و9 أصابع حشيش، و8 شرائط "ليريكا"، و5 أكياس من حبوب الكبتي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف دينار كويتي (1.6 مليون دولار أمريكي)".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العملية انطلقت بعد رصد الطراد عبر المنظومة الرادارية المتطورة، إذ جرت متابعته بدقة حتى تم اعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية ومحاصرته واستيقافه.
وتابعت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط المهربين والمواد المهربة.