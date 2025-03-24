الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/الكويت-إحباط-تهريب-مخدرات-وضبط-3-إيرانيين-1098908811.html
الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين
الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أن خفر السواحل تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، حيث تم ضبط 3 أشخاص يحملون... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:54+0000
2025-03-24T13:55+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg
وذكرت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "الإدارة العامة لخفر السواحل نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من اعتراض طراد مشبوه وضبط كمية كبيرة من المخدرات".وأضاف البيان، مشيرًا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 125 كيلوغراما من الحشيش، و9 أصابع حشيش، و8 شرائط "ليريكا"، و5 أكياس من حبوب الكبتي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف دينار كويتي (1.6 مليون دولار أمريكي)".وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العملية انطلقت بعد رصد الطراد عبر المنظومة الرادارية المتطورة، إذ جرت متابعته بدقة حتى تم اعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية ومحاصرته واستيقافه.وتابعت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط المهربين والمواد المهربة.
الكويت
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_113:0:1953:1380_1920x0_80_0_0_ddf3f3f15b7b41271a2726fc776ee217.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران

الكويت... إحباط تهريب مخدرات وضبط 3 إيرانيين

13:54 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 24.03.2025)
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أن خفر السواحل تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، حيث تم ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "الإدارة العامة لخفر السواحل نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت خلالها من اعتراض طراد مشبوه وضبط كمية كبيرة من المخدرات".
وأضاف البيان، مشيرًا إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 125 كيلوغراما من الحشيش، و9 أصابع حشيش، و8 شرائط "ليريكا"، و5 أكياس من حبوب الكبتي، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف دينار كويتي (1.6 مليون دولار أمريكي)".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العملية انطلقت بعد رصد الطراد عبر المنظومة الرادارية المتطورة، إذ جرت متابعته بدقة حتى تم اعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية ومحاصرته واستيقافه.
وتابعت أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها نشرت مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط المهربين والمواد المهربة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала