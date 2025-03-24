https://sarabic.ae/20250324/تحطم-مروع-لطائرة-خلال-عرض-جوي-في-جنوب-أفريقيا-ومقتل-الطيار-فيديو-1098893610.html
تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
سبوتنيك عربي
لقي طيار مصرعه، إثر تحطم طائرة مقاتلة خفيفة من طراز إمبالا "ZU-IMP"، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، خلال عرض جوي أقيم في خليج سالدانها في جنوب أفريقيا. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T07:28+0000
2025-03-24T07:28+0000
2025-03-24T07:28+0000
جنوب أفريقيا
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وأظهرت لقطات مصورة الطائرة بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، وهي ترتفع قبل أن تنحرف عن مسارها، تدور في الهواء، ثم تصطدم بالأرض، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.وأفاد شهود عيان بأن الطقس كان غائما في ذلك اليوم، كما شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الرحلات الجوية قبل وقوع الحادث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, نادي الفيديو
جنوب أفريقيا, نادي الفيديو
تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
لقي طيار مصرعه، إثر تحطم طائرة مقاتلة خفيفة من طراز إمبالا "ZU-IMP"، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، خلال عرض جوي أقيم في خليج سالدانها في جنوب أفريقيا.
وأظهرت لقطات مصورة الطائرة بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، وهي ترتفع قبل أن تنحرف عن مسارها، تدور في الهواء، ثم تصطدم بالأرض، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.
وأفاد شهود عيان بأن الطقس كان غائما في ذلك اليوم، كما شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الرحلات الجوية قبل وقوع الحادث.