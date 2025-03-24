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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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بيارق النصر
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تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
سبوتنيك عربي
لقي طيار مصرعه، إثر تحطم طائرة مقاتلة خفيفة من طراز إمبالا "ZU-IMP"، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، خلال عرض جوي أقيم في خليج سالدانها في جنوب أفريقيا. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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جنوب أفريقيا
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وأظهرت لقطات مصورة الطائرة بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، وهي ترتفع قبل أن تنحرف عن مسارها، تدور في الهواء، ثم تصطدم بالأرض، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.وأفاد شهود عيان بأن الطقس كان غائما في ذلك اليوم، كما شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الرحلات الجوية قبل وقوع الحادث.
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جنوب أفريقيا, نادي الفيديو
جنوب أفريقيا, نادي الفيديو

تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو

07:28 GMT 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Richard R. Schünemannتحطم طائرة
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Richard R. Schünemann
تابعنا عبر
لقي طيار مصرعه، إثر تحطم طائرة مقاتلة خفيفة من طراز إمبالا "ZU-IMP"، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، خلال عرض جوي أقيم في خليج سالدانها في جنوب أفريقيا.
وأظهرت لقطات مصورة الطائرة بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، وهي ترتفع قبل أن تنحرف عن مسارها، تدور في الهواء، ثم تصطدم بالأرض، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.
وأفاد شهود عيان بأن الطقس كان غائما في ذلك اليوم، كما شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الرحلات الجوية قبل وقوع الحادث.
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