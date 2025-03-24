https://sarabic.ae/20250324/تصويت-هل-تعكس-استضافة-السعودية-للمحادثات-الروسية-الأمريكية-تحولا-في-الدور-العربي-عالميا؟-1098892748.html
تصويت... هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟
تصويت... هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعا على مستوى لجان فنية من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول تسوية النزاع الأوكراني. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T07:04+0000
2025-03-24T07:04+0000
2025-03-24T07:04+0000
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وتعقد الاجتماعات في فندق "ريتز كارلتون"، وسيمثل الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا، حيث وصل الوفد الروسي مساء أمس الأحد.وكان الوفد الأمريكي اجتمع، أمس الأحد، مع نظيره الأوكراني في الرياض أيضا، ووصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، بأن الاجتماع مع الممثلين الأمريكيين في الرياض قد انتهى، وأن المحادثات كانت "مثمرة ومركزة".برأيك، هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟
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استطلاعات الرأي, العالم, الرياض, السعودية, العالم العربي, حول العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الرياض, السعودية, العالم العربي, حول العالم, опросы
تصويت... هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟
تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعا على مستوى لجان فنية من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول تسوية النزاع الأوكراني.
وتعقد الاجتماعات في فندق "ريتز كارلتون"، وسيمثل الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا، حيث وصل الوفد الروسي مساء أمس الأحد.
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثات، يوم الثلاثاء الماضي. ووفقًا للكرملين، طرح ترامب خلال المحادثة اقتراحًا لأطراف النزاع بالامتناع المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا؛ وقد أيد بوتين هذه المبادرة ومنح الجيش الروسي على الفور الأمر اللازم.
وكان الوفد الأمريكي اجتمع، أمس الأحد، مع نظيره الأوكراني في الرياض أيضا، ووصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، بأن الاجتماع مع الممثلين الأمريكيين في الرياض قد انتهى، وأن المحادثات كانت "مثمرة ومركزة".
برأيك، هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟