دولة عربية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال في تطبيقات النقل الذكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/دولة-عربية-تعلن-تفكيك-شبكة-لغسل-الأموال-في-تطبيقات-النقل-الذكي-1098906831.html
دولة عربية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال في تطبيقات النقل الذكي
دولة عربية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال في تطبيقات النقل الذكي
سبوتنيك عربي
تمكنت السلطات في دولة عربية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبطة بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:00+0000
2025-03-24T13:00+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098906655_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_09aa1cbf7c74ed57694fd553a8e64d18.jpg
ووفقا لبيان الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الصادر صباح اليوم الاثنين، فقد تبيّن أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزيفة، كما تستغل حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها.وقد أسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 12 مليون دينار تونسي (4 ملايين دولار) في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفقا لوكالة "أنباء تونس أفريقيا".وقامت بهذه الجهود الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.وفيما لم يذكر بيان السلطات الأمنية التونسية أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير تونسية محلية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل فروع شركة "بولت" الإستونية، وفقا لموقع "تونسي تلغراف"، وهي التي تنشط في أكثر من 45 دولة حول العالم.وأضافت التقارير المحلية أن السلطات التونسية تواجه شكاوى متزايدة بشأن ارتفاع تسعيرة تطبيق "بولت"، إضافة إلى اضطرابات في خدمات التاكسي، إذ يمتنع السائقون المنتسبون للتطبيق عن نقل الركاب خارج إطار التسعيرة المحددة عبره.
https://sarabic.ae/20230123/ستصبح-عظيما-إذا-تجنبت-هذا-الخطأ-نصيحة-ثمينة-من-الرئيس-التنفيذي-لـأوبر-1072626333.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098906655_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_da641b9448cf273b81d7bc1dd65faa75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال في تطبيقات النقل الذكي

13:00 GMT 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Markus Spiskeتاكسي
تاكسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Markus Spiske
تابعنا عبر
تمكنت السلطات في دولة عربية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبطة بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
ووفقا لبيان الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الصادر صباح اليوم الاثنين، فقد تبيّن أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزيفة، كما تستغل حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 12 مليون دينار تونسي (4 ملايين دولار) في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفقا لوكالة "أنباء تونس أفريقيا".
وقامت بهذه الجهود الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
أوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
مجتمع
ستصبح عظيما إذا تجنبت هذا الخطأ... نصيحة "ثمينة" من الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"
23 يناير 2023, 16:33 GMT
وفيما لم يذكر بيان السلطات الأمنية التونسية أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير تونسية محلية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل فروع شركة "بولت" الإستونية، وفقا لموقع "تونسي تلغراف"، وهي التي تنشط في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وأضافت التقارير المحلية أن السلطات التونسية تواجه شكاوى متزايدة بشأن ارتفاع تسعيرة تطبيق "بولت"، إضافة إلى اضطرابات في خدمات التاكسي، إذ يمتنع السائقون المنتسبون للتطبيق عن نقل الركاب خارج إطار التسعيرة المحددة عبره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала