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https://sarabic.ae/20250324/زيد-تي-دي---05-مدرعة-صينية-بقدرات-خارقة-في-البر-والبحر-1098912529.html
"زيد تي دي - 05".. مدرعة صينية بقدرات خارقة في البر والبحر
"زيد تي دي - 05".. مدرعة صينية بقدرات خارقة في البر والبحر
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ3 بين أضخم جيوش العالم في 2025، وتضم قواته البرية أعداد ضخمة من العتاد العسكري بينها أكثر من 144 ألف مركبة عسكرية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:45+0000
2025-03-24T15:46+0000
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ومثل باقي أفرع الجيش الصيني، تواصل بكين تزويد قواتها البرية بأسلحة متطورة ومنها المركبة البرمائية "زيد تي دي - 05"، التي تم تصميمها لفرض الهيمنة على ساحات القتال في البر والبحر، حسبما أشارت وسائل إعلام أمريكية.وتمتلك المركبة "زيد تي دي - 05" طاقما من 4 أفراد هم القائد والسائق والرامي والملقم، بينما يتم تزويدها بذخيرة احتياطية تضم 36 قذيفة، وهو ما يمكنها من الجمع بين القوة النيرانية والقدرة الكبيرة على المناورة للإفلات من نيران العدو.وتتبع المركبة "زيد تي دي - 05" لمشاة البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي جزء من خطة تسليح صينية لخوض القتال في البر والبحر في آن واحد.يصل وزن المركبة إلى 26 طنا، وتعمل بمحرك ديزل قوته 1103 كيلوواط مما يمنحها سرعات عالية على اليابسة وفي الماء.وتصل سرعة "زيد تي دي - 05" البرية إلى 64 كلم/ ساعة، وسرعتها في الماء إلى 40 كلم/ ساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المركبات البرمائية في العالم.يضم تسليح المركبة مدفع عيار 105 ملم يمكنه إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر، التي تشمل قذائف خارقة للدروع وقذائف شديدة الانفجار وأخرى مضادة للدبابات، كما تمتلك قدرة إطلاق صواريخ موجهة بأشعة الليزر مما يمنحها تفوقًا على نظيراتها الغربية.كما يضم تسليح المركبة مدفع رشاش 7.62 ملم ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم ونظام التحكم في النيران.ومن الناحية العملياتية، فإن التصميم الخارجي للمركبة يقلل مستويات مقاومة الماء لحركتها.
https://sarabic.ae/20230421/الصين-تعمل-على-إنتاج-مدرعات-من-هياكل-الدبابات-القديمة-1076175072.html
https://sarabic.ae/20250119/تهديد-غير-مسبوق-للجيش-الأمريكي-الصين-تختبر-سلاحا-خارقا-1096942731.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

"زيد تي دي - 05".. مدرعة صينية بقدرات خارقة في البر والبحر

15:45 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 15:46 GMT 24.03.2025)
© Getty Images / VCG / Contributorالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
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يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ3 بين أضخم جيوش العالم في 2025، وتضم قواته البرية أعداد ضخمة من العتاد العسكري بينها أكثر من 144 ألف مركبة عسكرية.
ومثل باقي أفرع الجيش الصيني، تواصل بكين تزويد قواتها البرية بأسلحة متطورة ومنها المركبة البرمائية "زيد تي دي - 05"، التي تم تصميمها لفرض الهيمنة على ساحات القتال في البر والبحر، حسبما أشارت وسائل إعلام أمريكية.
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21 أبريل 2023, 16:26 GMT
وتمتلك المركبة "زيد تي دي - 05" طاقما من 4 أفراد هم القائد والسائق والرامي والملقم، بينما يتم تزويدها بذخيرة احتياطية تضم 36 قذيفة، وهو ما يمكنها من الجمع بين القوة النيرانية والقدرة الكبيرة على المناورة للإفلات من نيران العدو.
وتتبع المركبة "زيد تي دي - 05" لمشاة البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي جزء من خطة تسليح صينية لخوض القتال في البر والبحر في آن واحد.
يصل وزن المركبة إلى 26 طنا، وتعمل بمحرك ديزل قوته 1103 كيلوواط مما يمنحها سرعات عالية على اليابسة وفي الماء.
وتصل سرعة "زيد تي دي - 05" البرية إلى 64 كلم/ ساعة، وسرعتها في الماء إلى 40 كلم/ ساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المركبات البرمائية في العالم.
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"تهديد غير مسبوق للجيش الأمريكي"... الصين تختبر سلاحا خارقا
19 يناير, 17:29 GMT
يضم تسليح المركبة مدفع عيار 105 ملم يمكنه إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر، التي تشمل قذائف خارقة للدروع وقذائف شديدة الانفجار وأخرى مضادة للدبابات، كما تمتلك قدرة إطلاق صواريخ موجهة بأشعة الليزر مما يمنحها تفوقًا على نظيراتها الغربية.
كما يضم تسليح المركبة مدفع رشاش 7.62 ملم ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم ونظام التحكم في النيران.
ومن الناحية العملياتية، فإن التصميم الخارجي للمركبة يقلل مستويات مقاومة الماء لحركتها.
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