"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250324/كبداية-فيلم-رعب-اكتشاف-كرة-ذهبية-في-قاع-المحيط-تحير-العلماء-1098907826.html
"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء
"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء
سبوتنيك عربي
عثرت مركبة تعمل عن بُعد، تابعة لبرنامج استكشاف المحيطات التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، على كرة ذهبية غريبة الشكل تقع على عمق 3300 متر تحت سطح... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:33+0000
2025-03-24T13:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098907671_0:0:1481:833_1920x0_80_0_0_fdd53650976ca4740c37c77569419bfd.png
وأفاد موقع " sciencealert" بأنه تم اكتشاف هذا الجسم الغريب خلال بعثة استكشافية عام 2023، حيث كان ملتصقاً بإحكام بصخرة مغطاة بإسفنج أبيض، ويبلغ قطر الكرة حوالي 10 سنتيمترات، كما تحتوي على فتحة في أحد جوانبها.أثارت هذه الكرة الغموض بين العلماء، حيث تباينت التكهنات حول ما إذا كانت كيس بيض لأنواع مجهولة، أم إسفنج ميت، أم مرجان، فيما علّق أحد الباحثين خلال البث المباشر للغوص: "أتمنى ألا يخرج شيء ما عندما نثقبه.. يبدو وكأنه بداية فيلم رعب".وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غارديان"، تشير إحدى الفرضيات إلى أن شيئاً ما قد فقس من هذه الكرة الذهبية، ربما كائن ليس صغيراً بالضرورة.وقالت عالمة البيئة البحرية، كيري هاول، من جامعة بليموث في المملكة المتحدة: "نعتقد أنه بيضة بسبب ملمسها اللحمي وافتقارها للتشريح الواضح.. لكنها لا تشبه أي بيضة رأيتها من قبل".باستخدام ذراع آلية، قام الباحثون بجمع العينة بعناية لدراستها بشكل أعمق. وتكمن غرابة هذه "البيضة" في أنها كانت وحيدة، بينما عادة ما تضع الحيوانات البيض في مجموعات.يذكر سام كانديو، منسق الاستكشاف في برنامج استكشاف المحيطات: "أليس أعماق البحار مدهش؟ بينما تمكنا من اكتشاف هذه الكرة الذهبية، ما زلنا غير قادرين على تحديد هويتها بشكل قاطع"، ويضيف: "إن هذا الاكتشاف تذكير بسيط بمدى جهلنا بكوكبنا، وكم ما زال أمامنا لنتعلمه ونقدره عن محيطاتنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098907671_75:0:1186:833_1920x0_80_0_0_5acc58faf2a06a3aec4657265b2881c4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, علوم, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, علوم, الأخبار

"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء

13:33 GMT 24.03.2025
© Photoاكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط
اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo
تابعنا عبر
عثرت مركبة تعمل عن بُعد، تابعة لبرنامج استكشاف المحيطات التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، على كرة ذهبية غريبة الشكل تقع على عمق 3300 متر تحت سطح المحيط قبالة سواحل ألاسكا، حيث لا تخترق أشعة الشمس الدافئة.
وأفاد موقع " sciencealert" بأنه تم اكتشاف هذا الجسم الغريب خلال بعثة استكشافية عام 2023، حيث كان ملتصقاً بإحكام بصخرة مغطاة بإسفنج أبيض، ويبلغ قطر الكرة حوالي 10 سنتيمترات، كما تحتوي على فتحة في أحد جوانبها.
أثارت هذه الكرة الغموض بين العلماء، حيث تباينت التكهنات حول ما إذا كانت كيس بيض لأنواع مجهولة، أم إسفنج ميت، أم مرجان، فيما علّق أحد الباحثين خلال البث المباشر للغوص: "أتمنى ألا يخرج شيء ما عندما نثقبه.. يبدو وكأنه بداية فيلم رعب".
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غارديان"، تشير إحدى الفرضيات إلى أن شيئاً ما قد فقس من هذه الكرة الذهبية، ربما كائن ليس صغيراً بالضرورة.
وقالت عالمة البيئة البحرية، كيري هاول، من جامعة بليموث في المملكة المتحدة: "نعتقد أنه بيضة بسبب ملمسها اللحمي وافتقارها للتشريح الواضح.. لكنها لا تشبه أي بيضة رأيتها من قبل".
باستخدام ذراع آلية، قام الباحثون بجمع العينة بعناية لدراستها بشكل أعمق. وتكمن غرابة هذه "البيضة" في أنها كانت وحيدة، بينما عادة ما تضع الحيوانات البيض في مجموعات.
يذكر سام كانديو، منسق الاستكشاف في برنامج استكشاف المحيطات: "أليس أعماق البحار مدهش؟ بينما تمكنا من اكتشاف هذه الكرة الذهبية، ما زلنا غير قادرين على تحديد هويتها بشكل قاطع"، ويضيف: "إن هذا الاكتشاف تذكير بسيط بمدى جهلنا بكوكبنا، وكم ما زال أمامنا لنتعلمه ونقدره عن محيطاتنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала