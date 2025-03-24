https://sarabic.ae/20250324/كبداية-فيلم-رعب-اكتشاف-كرة-ذهبية-في-قاع-المحيط-تحير-العلماء-1098907826.html

"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء

"كبداية فيلم رعب"... اكتشاف كرة ذهبية في قاع المحيط تحير العلماء

سبوتنيك عربي

عثرت مركبة تعمل عن بُعد، تابعة لبرنامج استكشاف المحيطات التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، على كرة ذهبية غريبة الشكل تقع على عمق 3300 متر تحت سطح... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T13:33+0000

2025-03-24T13:33+0000

2025-03-24T13:33+0000

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وأفاد موقع " sciencealert" بأنه تم اكتشاف هذا الجسم الغريب خلال بعثة استكشافية عام 2023، حيث كان ملتصقاً بإحكام بصخرة مغطاة بإسفنج أبيض، ويبلغ قطر الكرة حوالي 10 سنتيمترات، كما تحتوي على فتحة في أحد جوانبها.أثارت هذه الكرة الغموض بين العلماء، حيث تباينت التكهنات حول ما إذا كانت كيس بيض لأنواع مجهولة، أم إسفنج ميت، أم مرجان، فيما علّق أحد الباحثين خلال البث المباشر للغوص: "أتمنى ألا يخرج شيء ما عندما نثقبه.. يبدو وكأنه بداية فيلم رعب".وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غارديان"، تشير إحدى الفرضيات إلى أن شيئاً ما قد فقس من هذه الكرة الذهبية، ربما كائن ليس صغيراً بالضرورة.وقالت عالمة البيئة البحرية، كيري هاول، من جامعة بليموث في المملكة المتحدة: "نعتقد أنه بيضة بسبب ملمسها اللحمي وافتقارها للتشريح الواضح.. لكنها لا تشبه أي بيضة رأيتها من قبل".باستخدام ذراع آلية، قام الباحثون بجمع العينة بعناية لدراستها بشكل أعمق. وتكمن غرابة هذه "البيضة" في أنها كانت وحيدة، بينما عادة ما تضع الحيوانات البيض في مجموعات.يذكر سام كانديو، منسق الاستكشاف في برنامج استكشاف المحيطات: "أليس أعماق البحار مدهش؟ بينما تمكنا من اكتشاف هذه الكرة الذهبية، ما زلنا غير قادرين على تحديد هويتها بشكل قاطع"، ويضيف: "إن هذا الاكتشاف تذكير بسيط بمدى جهلنا بكوكبنا، وكم ما زال أمامنا لنتعلمه ونقدره عن محيطاتنا".

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