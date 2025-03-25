https://sarabic.ae/20250325/إيهاب-مصاب-بمتلازمة-داون-يواجه-الحرب-بصرخات-الأمل-ويحلم-بلباس-العيد-وكرسي-متحرك-1098904889.html

إيهاب.. مصاب بمتلازمة داون يواجه الحرب بصرخات الأمل ويحلم بلباس العيد وكرسي متحرك

إيهاب.. مصاب بمتلازمة داون يواجه الحرب بصرخات الأمل ويحلم بلباس العيد وكرسي متحرك

سبوتنيك عربي

استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي،... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

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وبعد عودة الحرب إلى قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، المضطرين لمواجهة الحرب والتأقلم مع ظروفها، التي زادت حياتهم صعوبة، سواء خلال الفرار من الهجمات، أو تلبية الاحتياجات الأساسية والحصول المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.نهاية الحرب ولباس العيدإيهاب شاب مصاب بإعاقة ذهنية، متلازمة داون، ويعيش مع والدته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد نزح خلال الحرب عدة مرات وتدمر كرسيه المتحرك، وينتظر إيهاب على أمل أن تنتهي الحرب، ويحصل على حقوقه.وتقول والدة إيهاب، الحاجة اعتدال فياض، لوكالة "سبوتنيك": "ابني يعاني من متلازمة داون، وخلال الحرب تدمر منزلنا، ونزحنا إلى أكثر من مكان، وكنت أعاني خلال مساعدة إيهاب، وأنا في السبعين من عمري، خاصة بعدما تدمر كرسيه المتحرك بسبب القصف، ويعاني من حالات هلع وخوف ويعبر عن شعوره بالصرخات، ويتحرك بصعوبة بالغة، وهذا عرضنا لأكثر من استهداف خلال القصف، لكننا نجونا بفضل الله".وتضيف: "حياتنا في الخيام كانت صعبة جدا على إيهاب، فهو يحتاج إلى مساعدة في كل شيء، ويعاني أيضا من قلة فهمه لما يجري، ولم يكن هناك مساعدات إنسانية خاصة لفئته، فكانت الحرب صعبة للغاية عليه وعلى جميع المعاقين، وحتى أصعب من غيرهم، فهم بحاجة إلى مساعدة في الحياة بدون حرب، فكيف مع عودة الحرب، ونخشى الآن من عودة النزوح مرة أخرى، فلقد عدنا بعد الهدنة، إلى البيت وكان مدمر، وبقيت هذه الغرفة، وكما ترى الشقوق منتشرة، والمكان خطر، لكنه يضل أفضل من الخيمة".وبكلمات قليلة يعبر إيهاب عما يشعر به، ويقول لوكالة "سبوتنيك": "لا أخرج من البيت، لقد دمر الكرسي المتحرك خلال الحرب، لذلك أبقى في المنزل، وأخاف من صوت القصف، ولا أعرف ماذا أفعل، وأتمنى أن تنتهي الحرب، وأحلم بلباس جديد غير هذا القديم، وأن أحصل على كرسي متحرك بدل الذي دمر بسبب القصف".وأكثر ما يخيف والدة إيهاب، النزوح مجددا بسبب الحرب، خاصة بعد تراجع حالة ابنها الصحية، حيث كانت سابقا تستعين بالنازحين والسكان لمساعدتها على إجلاء ابنها من الأماكن الخطرة، وتخشى مواجه هذه الظروف الصعبة لوحدها مع ابنها دون أية مساعدة أو معيل، وتناشد اعتدال فياض، جميع المؤسسات المعنية والمجتمع، بالاهتمام لهذه الفئة وتوفير أبسط حقوقها.وتقول فياض لـوكالة "سبوتنيك": "لقد أنفقت كل ما أملك لتصليح غرفة من منزلي المدمر، وساعدنا الجيران في إزالة الركام، وأنا لا أستطيع السير مجددا فقد تعب جسدي بسبب المعاناة خلال الحرب، وأناشد المؤسسات وجميع القادرين على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة إيهاب، وأنا أقدم ما أستطيع لإيهاب، وحتى ألعب معه لكي أخفف عنه من واقع الحياة المرير".ويواجه 68 ألف من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، واقعا صعبا، ومعاناة تزداد صعوبة مع استمرار الحرب، ويعاني آلاف من المصابين بمتلازمة داون في قطاع غزة، من عدم الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تخص هذه الفئة، ومن عدم توفر مراكز التدريب والتأهيل، وفي ظل الحرب تحاول هذه الفئة العيش على أمل النجاة.وجدد الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 50,021 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 113,274 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

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