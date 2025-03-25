https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يتوقف-فقط-عند-إرهاب-المواطنين-بل-يستهدف-أيضا-وسائل-الإعلام-1098919326.html

الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المواطنين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام

الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المواطنين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف لا يكتفي بممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة، بل يستهدف... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T01:25+0000

2025-03-25T01:25+0000

2025-03-25T01:25+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

جمهورية لوغانسك الشعبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء تصريحها تعليقًا على مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، جراء قصف مدفعي نفذته القوات الأوكرانية على جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الخارجية الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "إن نظام كييف لا يتوقف فقط عن ممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة – وهو ما أشرنا إليه مرارًا – بل وجه مجددًا ضربة إلى ممثلي وسائل الإعلام الروسية، الذين تملي عليهم مهنتهم التواجد في الميدان لتغطية ما يجري، دون أن يحملوا سلاحًا".وأضافت أن عدد "الهجمات الإرهابية" يتزايد، بما يعكس إدراك "النظام النازي الجديد" في كييف بعدم قدرته على إلحاق أي ضرر بالقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة.وأعربت زاخاروفا عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا وزملائهم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات الأوكرانية.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.

https://sarabic.ae/20250222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوليوبوفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1098057266.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية