https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يتوقف-فقط-عند-إرهاب-المواطنين-بل-يستهدف-أيضا-وسائل-الإعلام-1098919326.html
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المواطنين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المواطنين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف لا يكتفي بممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة، بل يستهدف... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T01:25+0000
2025-03-25T01:25+0000
2025-03-25T01:25+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء تصريحها تعليقًا على مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، جراء قصف مدفعي نفذته القوات الأوكرانية على جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الخارجية الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "إن نظام كييف لا يتوقف فقط عن ممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة – وهو ما أشرنا إليه مرارًا – بل وجه مجددًا ضربة إلى ممثلي وسائل الإعلام الروسية، الذين تملي عليهم مهنتهم التواجد في الميدان لتغطية ما يجري، دون أن يحملوا سلاحًا".وأضافت أن عدد "الهجمات الإرهابية" يتزايد، بما يعكس إدراك "النظام النازي الجديد" في كييف بعدم قدرته على إلحاق أي ضرر بالقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة.وأعربت زاخاروفا عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا وزملائهم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات الأوكرانية.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.
https://sarabic.ae/20250222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوليوبوفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1098057266.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المواطنين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف لا يكتفي بممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة، بل يستهدف أيضًا ممثلي وسائل الإعلام الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء تصريحها تعليقًا على مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، جراء قصف مدفعي نفذته القوات الأوكرانية على جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الخارجية الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "إن نظام كييف لا يتوقف فقط عن ممارسة الإرهاب ضد المدنيين الروس ومنشآت الطاقة – وهو ما أشرنا إليه مرارًا – بل وجه مجددًا ضربة إلى ممثلي وسائل الإعلام الروسية، الذين تملي عليهم مهنتهم التواجد في الميدان لتغطية ما يجري، دون أن يحملوا سلاحًا".
وأضافت أن عدد "الهجمات الإرهابية" يتزايد، بما يعكس إدراك "النظام النازي الجديد" في كييف بعدم قدرته على إلحاق أي ضرر بالقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة.
وأعربت زاخاروفا عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا وزملائهم
، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات الأوكرانية.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.