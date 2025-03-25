https://sarabic.ae/20250325/تصويت-هل-التصريحات-الإيجابية-حول-محادثات-الرياض-تعكس-تقدما-في-التعامل-مع-الأزمة-الأوكرانية؟-1098923298.html
تصويت... هل التصريحات الإيجابية حول محادثات الرياض تعكس تقدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟
تصويت... هل التصريحات الإيجابية حول محادثات الرياض تعكس تقدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T07:38+0000
2025-03-25T07:38+0000
2025-03-25T07:38+0000
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وقال كاراسين في حديث هاتفي من العاصمة السعودية الرياض لـ"سبوتنيك": "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين. جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية عن مصدر في البيت الأبيض، بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض، تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا.برأيك.. هل التصريحات الإيجابية حول المحادثات في الرياض تعكس تقدما ملموسا في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟
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استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, حول العالم, واشنطن, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, حول العالم, واشنطن, опросы
تصويت... هل التصريحات الإيجابية حول محادثات الرياض تعكس تقدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟
صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بأنها كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية.
وقال كاراسين في حديث هاتفي من العاصمة السعودية الرياض لـ"سبوتنيك": "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين. جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".
وتابع: "هناك تفاهم على ضرورة التعاون النشط بشأن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".
في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية عن مصدر في البيت الأبيض، بأن المفاوضات الأمريكية مع وفدي روسيا وأوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض، تسير بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع صدور بيان إيجابي قريبا.
برأيك.. هل التصريحات الإيجابية حول المحادثات في الرياض تعكس تقدما ملموسا في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟