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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250325/تفتح-أزهار-الـساكورا-حول-العالم-1098927279.html
تفتح أزهار الـ"ساكورا" حول العالم
تفتح أزهار الـ"ساكورا" حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لفصل الربيع وتفتح أزهار الـ"ساكورا" في مدن عدة حول العالم. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

تفتح أزهار الـ"ساكورا" حول العالم

12:59 GMT 25.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لفصل الربيع وتفتح أزهار الـ"ساكورا" في مدن عدة حول العالم.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

أزهار الـ"ساكورا" تتفتح بالكامل، وتجذب العديد من الزوار في حديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

أزهار الـ&quot;ساكورا&quot; تتفتح بالكامل، وتجذب العديد من الزوار في حديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

أزهار الـ"ساكورا" تتفتح بالكامل، وتجذب العديد من الزوار في حديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

© Getty Images / VCG/Fang Dongxu

زائرة تلتقط صورا مع أزهار الـ"ساكورا" المتفتحة ليلاً، في معبد "جيمينغ" بمقاطعة جيانغسو الصينية

زائرة تلتقط صورا مع أزهار الـ&quot;ساكورا&quot; المتفتحة ليلاً، في معبد &quot;جيمينغ&quot; بمقاطعة جيانغسو الصينية - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / VCG/Fang Dongxu

زائرة تلتقط صورا مع أزهار الـ"ساكورا" المتفتحة ليلاً، في معبد "جيمينغ" بمقاطعة جيانغسو الصينية

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

تفتح أزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

تفتح أزهار الـ&quot;ساكورا&quot; بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

تفتح أزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

© Getty Images / PA Images/Yui Mok

امرأة تصور أشجار أزهار الـ"ساكورا" (الكرز) في يوم ربيعي دافئ في حديقة "باترسي" في لندن

امرأة تصور أشجار أزهار الـ&quot;ساكورا&quot; (الكرز) في يوم ربيعي دافئ في حديقة &quot;باترسي&quot; في لندن - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

امرأة تصور أشجار أزهار الـ"ساكورا" (الكرز) في يوم ربيعي دافئ في حديقة "باترسي" في لندن

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

نحلة تقترب من زهرة كرز الزينة المزهرة، في دريسدن، ألمانيا

نحلة تقترب من زهرة كرز الزينة المزهرة، في دريسدن، ألمانيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

نحلة تقترب من زهرة كرز الزينة المزهرة، في دريسدن، ألمانيا

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

امرأة تمشي وتستمتع بأزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

امرأة تمشي وتستمتع بأزهار الـ&quot;ساكورا&quot; بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Chang

امرأة تمشي وتستمتع بأزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية

© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

أشخاص يمشون تحت أزهار الكرز المتفتحة في حديقة "شتاتبارك" في كارست، ألمانيا

أشخاص يمشون تحت أزهار الكرز المتفتحة في حديقة &quot;شتاتبارك&quot; في كارست، ألمانيا - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

أشخاص يمشون تحت أزهار الكرز المتفتحة في حديقة "شتاتبارك" في كارست، ألمانيا

© Getty Images / Leon Neal

أشخاص يقفون لالتقاط صور فوتوغرافية تحت أزهار الـ"ساكورا" في الحدائق المحيطة بكاتدرائية القديس بولس في لندن

أشخاص يقفون لالتقاط صور فوتوغرافية تحت أزهار الـ&quot;ساكورا&quot; في الحدائق المحيطة بكاتدرائية القديس بولس في لندن - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Leon Neal

أشخاص يقفون لالتقاط صور فوتوغرافية تحت أزهار الـ"ساكورا" في الحدائق المحيطة بكاتدرائية القديس بولس في لندن

© Getty Images / PA Images/Yui Mok

شخص يتزلج تحت أشجار أزهار الكرز في يوم ربيعي دافئ بحديقة "باترسي" في لندن

شخص يتزلج تحت أشجار أزهار الكرز في يوم ربيعي دافئ بحديقة &quot;باترسي&quot; في لندن - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

شخص يتزلج تحت أشجار أزهار الكرز في يوم ربيعي دافئ بحديقة "باترسي" في لندن

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