تفتح أزهار الـ"ساكورا" حول العالم

أزهار الـ"ساكورا" تتفتح بالكامل، وتجذب العديد من الزوار في حديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
أزهار الـ"ساكورا" تتفتح بالكامل، وتجذب العديد من الزوار في حديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
زائرة تلتقط صورا مع أزهار الـ"ساكورا" المتفتحة ليلاً، في معبد "جيمينغ" بمقاطعة جيانغسو الصينية
زائرة تلتقط صورا مع أزهار الـ"ساكورا" المتفتحة ليلاً، في معبد "جيمينغ" بمقاطعة جيانغسو الصينية
تفتح أزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
تفتح أزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
امرأة تصور أشجار أزهار الـ"ساكورا" (الكرز) في يوم ربيعي دافئ في حديقة "باترسي" في لندن
امرأة تصور أشجار أزهار الـ"ساكورا" (الكرز) في يوم ربيعي دافئ في حديقة "باترسي" في لندن
نحلة تقترب من زهرة كرز الزينة المزهرة، في دريسدن، ألمانيا
نحلة تقترب من زهرة كرز الزينة المزهرة، في دريسدن، ألمانيا
امرأة تمشي وتستمتع بأزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
امرأة تمشي وتستمتع بأزهار الـ"ساكورا" بحديقة البحيرة الشرقية في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية
أشخاص يمشون تحت أزهار الكرز المتفتحة في حديقة "شتاتبارك" في كارست، ألمانيا
أشخاص يمشون تحت أزهار الكرز المتفتحة في حديقة "شتاتبارك" في كارست، ألمانيا
أشخاص يقفون لالتقاط صور فوتوغرافية تحت أزهار الـ"ساكورا" في الحدائق المحيطة بكاتدرائية القديس بولس في لندن
أشخاص يقفون لالتقاط صور فوتوغرافية تحت أزهار الـ"ساكورا" في الحدائق المحيطة بكاتدرائية القديس بولس في لندن
شخص يتزلج تحت أشجار أزهار الكرز في يوم ربيعي دافئ بحديقة "باترسي" في لندن
شخص يتزلج تحت أشجار أزهار الكرز في يوم ربيعي دافئ بحديقة "باترسي" في لندن