"سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
15:45 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 25.03.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نظّمت أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي، التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، محاضرة تفاعلية، بعنوان "كيفية فهم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي".
وشهدت المحاضرة مشاركة إعلاميين من منتسبي الدول الأعضاء بالمنظة الإسلامية، شملت السعودية، والجزائر، وماليزيا، والمغرب، والغابون، والسودان، وتونس، وإيران.
© Sputnik . Vitaliy Belousovسبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
© Sputnik . Vitaliy Belousov
استهلَّ الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، المحاضرة بالترحيب بالحضور وأثنى على التعاون البناء والمستمر مع "سبوتنيك برو"، قائلاً: "إننا في أكاديمية أوسبو الملحقة بالاتحاد نؤمن بأن مثل هذه المحاضرات ضرورية لمواكبة التطورات في مجال الإعلام الرقمي والابتكار، والتغيير الإيجابي. موضوع اليوم حول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي يمثل هذا التوجه".
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
"سبوتنيك" وأكاديمية "أوسبو" تنظمان محاضرة تفاعلية حول خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وقدم المحاضرة دينيس لوكيانوف، كبير محرري وسائل التواصل الاجتماعي في قسم أمريكا اللاتينية بوكالة "سبوتنيك"، حيث تناول آليات عمل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على انتشار المحتوى، إلى جانب استراتيجيات تحسين الوصول والتفاعل على هذه المنصات.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية "أوسبو" ووكالة "سبوتنيك" الدولية، من خلال برنامج "سبوتنيك برو"، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الوكالة الروسية بهدف التدريب الإعلامي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العالمية.