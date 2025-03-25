https://sarabic.ae/20250325/في-يوم-القدس-السفير-الفلسطيني-يؤكد-ضرورة-تغير-النظام-العالمي-فيديو-1098932912.html

في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو

في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو

سبوتنيك عربي

تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمر صحفي بمناسبة "يوم القدس العالمي"، الذي يتم إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لدى المسلمين. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T12:42+0000

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وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل: "منظمة الأمن والأمم المتحدة الآن لا تلبي المتطلبات الدولية، مثلا غوتيريش رجل فاضل... منذ اليوم الأول ضد ما يحصل في غزة رفضا مطلقا وقاطعا، ماذا عمل، لم يعمل إي شيء، لأن هناك فيتو أمريكي معلق في السماء هذا واضح".ووفقا له فإن "لوقت حصول ذلك، لن يحصل هذا غدا او بعد غد لكن بصدد الترتيب، يجب أن يكون هناك وقفة دولية منطقية، نحن نقول ما الذي يجب أن يحصل في غزة الآن، لا يجوز أن فقط أن ننتقد ونذهب لبيوتنا، وكأنه عملنا ما يجب".وأشار إلى أنه في القمة العربية في القاهرة كان هناك رفض تام لموضوع التهجير، لكن ثم ماذا بعد؟".في عام 2025، يُقام "يوم القدس العالمي" تحت شعار: "العالمية والتضامن مع فلسطين".وبعض المشاركين في المؤتمر: كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا،عبد الحفيظ نوفل، السفير فوق العادة والمفوض لدولة فلسطين في روسيا، بومدين جيناد، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روسيا، وممثلون عن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

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سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, العالم العربي, القدس