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في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو
في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمر صحفي بمناسبة "يوم القدس العالمي"، الذي يتم إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لدى المسلمين. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل: "منظمة الأمن والأمم المتحدة الآن لا تلبي المتطلبات الدولية، مثلا غوتيريش رجل فاضل... منذ اليوم الأول ضد ما يحصل في غزة رفضا مطلقا وقاطعا، ماذا عمل، لم يعمل إي شيء، لأن هناك فيتو أمريكي معلق في السماء هذا واضح".ووفقا له فإن "لوقت حصول ذلك، لن يحصل هذا غدا او بعد غد لكن بصدد الترتيب، يجب أن يكون هناك وقفة دولية منطقية، نحن نقول ما الذي يجب أن يحصل في غزة الآن، لا يجوز أن فقط أن ننتقد ونذهب لبيوتنا، وكأنه عملنا ما يجب".وأشار إلى أنه في القمة العربية في القاهرة كان هناك رفض تام لموضوع التهجير، لكن ثم ماذا بعد؟".في عام 2025، يُقام "يوم القدس العالمي" تحت شعار: "العالمية والتضامن مع فلسطين".وبعض المشاركين في المؤتمر: كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا،عبد الحفيظ نوفل، السفير فوق العادة والمفوض لدولة فلسطين في روسيا، بومدين جيناد، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روسيا، وممثلون عن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, العالم العربي, القدس
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, العالم العربي, القدس

في "يوم القدس"... السفير الفلسطيني يؤكد ضرورة تغير النظام العالمي... فيديو

12:42 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 25.03.2025)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل
السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
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تابعنا عبر
تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمر صحفي بمناسبة "يوم القدس العالمي"، الذي يتم إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لدى المسلمين.
وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل: "منظمة الأمن والأمم المتحدة الآن لا تلبي المتطلبات الدولية، مثلا غوتيريش رجل فاضل... منذ اليوم الأول ضد ما يحصل في غزة رفضا مطلقا وقاطعا، ماذا عمل، لم يعمل إي شيء، لأن هناك فيتو أمريكي معلق في السماء هذا واضح".

وأضاف: "هناك حاجة دولية لتغير النظام العالمي، وسيتغير، وللعلم الأمريكيون قبل غيرهم يعلمون أن هناك تغير في النظام العالمي، وأن هناك نظام عالمي جديد بدأ يتشكل بقيادة الصين وروسيا، وطبعا ستكون أمريكا ضمن هذا الترتيب، لكن ضمن رؤية جديدة".

ووفقا له فإن "لوقت حصول ذلك، لن يحصل هذا غدا او بعد غد لكن بصدد الترتيب، يجب أن يكون هناك وقفة دولية منطقية، نحن نقول ما الذي يجب أن يحصل في غزة الآن، لا يجوز أن فقط أن ننتقد ونذهب لبيوتنا، وكأنه عملنا ما يجب".
وأشار إلى أنه في القمة العربية في القاهرة كان هناك رفض تام لموضوع التهجير، لكن ثم ماذا بعد؟".

تم تأسيس هذا اليوم في عام 1979، بمبادرة من الإمام الخميني، قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وحشد الدعم الدولي لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

في عام 2025، يُقام "يوم القدس العالمي" تحت شعار: "العالمية والتضامن مع فلسطين".
وبعض المشاركين في المؤتمر: كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا،
عبد الحفيظ نوفل، السفير فوق العادة والمفوض لدولة فلسطين في روسيا، بومدين جيناد، السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روسيا، وممثلون عن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
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