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https://sarabic.ae/20250325/لوكاشينكو-يتولى-منصبه-رسميا-رئيسا-لبيلاروسيا-لولاية-سابعة-1098924694.html
لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة
لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة
سبوتنيك عربي
تولى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، منصبه رئيسا لبيلاروسيا للمرة السابعة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2025، حسبما... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T09:31+0000
2025-03-25T09:31+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأدى لوكاشينكو، اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على نسخة خاصة من الدستور البيلاروسي، قائلا: "بتولي منصب رئيس جمهورية بيلاروسيا، أقسم رسميا أن أخدم شعب جمهورية بيلاروسيا بإخلاص، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن ألتزم بدستور جمهورية بيلاروسيا وأحميه، وأن أؤدي الواجبات العالية المفروضة عليّ بكل قداسة وإخلاص".وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا، في 3 فبراير/ شباط الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت فوز الرئيس الحالي للجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 86.82%.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة

09:31 GMT 25.03.2025
© Sputnik . БелТА / الانتقال إلى بنك الصورتنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020
تنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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تولى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، منصبه رئيسا لبيلاروسيا للمرة السابعة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2025، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأدى لوكاشينكو، اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على نسخة خاصة من الدستور البيلاروسي، قائلا: "بتولي منصب رئيس جمهورية بيلاروسيا، أقسم رسميا أن أخدم شعب جمهورية بيلاروسيا بإخلاص، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن ألتزم بدستور جمهورية بيلاروسيا وأحميه، وأن أؤدي الواجبات العالية المفروضة عليّ بكل قداسة وإخلاص".

وبعد ذلك، وقّع لوكاشينكو على وثيقة أداء اليمين، وقدّم له رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا، الشهادة الرئاسية.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا، في 3 فبراير/ شباط الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت فوز الرئيس الحالي للجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 86.82%.
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