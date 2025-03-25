لوكاشينكو يتولى منصبه رسميا رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة
© Sputnik . БелТА / الانتقال إلى بنك الصورتنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020
© Sputnik . БелТА/
تابعنا عبر
تولى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، منصبه رئيسا لبيلاروسيا للمرة السابعة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2025، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأدى لوكاشينكو، اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على نسخة خاصة من الدستور البيلاروسي، قائلا: "بتولي منصب رئيس جمهورية بيلاروسيا، أقسم رسميا أن أخدم شعب جمهورية بيلاروسيا بإخلاص، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن ألتزم بدستور جمهورية بيلاروسيا وأحميه، وأن أؤدي الواجبات العالية المفروضة عليّ بكل قداسة وإخلاص".
وبعد ذلك، وقّع لوكاشينكو على وثيقة أداء اليمين، وقدّم له رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا، الشهادة الرئاسية.
🟠تنصيب الرئيس لوكاشينكو في بيلاروسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 25, 2025
تجرى اليوم الثلاثاء، في بيلاروسيا، مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس المنتخب لجمهورية بيلاروسيا.
ووفقًا لدستور بيلاروسيا، يتم أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس في حفل مهيب بحضور أعضاء هيئة رئاسة الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا،… pic.twitter.com/RWHnCg9g0l
وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا، في 3 فبراير/ شباط الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت فوز الرئيس الحالي للجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 86.82%.