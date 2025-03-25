https://sarabic.ae/20250325/محكمة-سويسرية-تبرئ-بلاتيني-وبلاتر-في-قضية-فساد-1098931947.html
محكمة سويسرية تبرئ بلاتيني وبلاتر في قضية فساد
محكمة سويسرية تبرئ بلاتيني وبلاتر في قضية فساد
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة الاستئناف السويسرية حكما يقضي ببراءة رئيسي اتحادي كرة القدم الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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الحكم صدر، اليوم الثلاثاء، في قضية واجه فيها الرجلان اتهامات بقضايا فساد، شملت حصول بلاتيني على تعويض غير مبرر من "فيفا" بنحو 1.8 مليون يورو.وجاء الحكم الاستئنافي تأكيد لحكم سابق في القضية نفسها، أصدرته محكمة الدرجة الأولى عام 2022، كان يقضي أيضا ببراءتهما.ففي ذلك الحين، رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، طلب الادعاء بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بعد تحقيق ضخم بدأ في عام 2015، واستمر لمدة 7 سنوات.وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2015، وكانت سببا في منع بلاتيني من خلافة بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.وكان بلاتر وبلاتيني قد خضعا للمحاكمة أمام القضاء السويسري باتهامات من بينها الاحتيال على "فيفا"، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) إلى بلاتيني في عام 2011، بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه لـ"فيفا" بين عامي 1998 و2002.
https://sarabic.ae/20220708/براءة-بلاتر-وبلاتيني-في-قضية-الاحتيال-على-فيفا-1064854252.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار
محكمة سويسرية تبرئ بلاتيني وبلاتر في قضية فساد
أصدرت محكمة الاستئناف السويسرية حكما يقضي ببراءة رئيسي اتحادي كرة القدم الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني.
الحكم صدر، اليوم الثلاثاء، في قضية واجه فيها الرجلان اتهامات بقضايا فساد
، شملت حصول بلاتيني على تعويض غير مبرر من "فيفا" بنحو 1.8 مليون يورو.
وجاء الحكم الاستئنافي تأكيد لحكم سابق في القضية نفسها، أصدرته محكمة الدرجة الأولى عام 2022، كان يقضي أيضا ببراءتهما.
ففي ذلك الحين، رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، طلب الادعاء
بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بعد تحقيق ضخم بدأ في عام 2015، واستمر لمدة 7 سنوات.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2015، وكانت سببا في منع بلاتيني من خلافة بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان بلاتر وبلاتيني قد خضعا للمحاكمة أمام القضاء السويسري
باتهامات من بينها الاحتيال على "فيفا"، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) إلى بلاتيني في عام 2011، بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه لـ"فيفا" بين عامي 1998 و2002.