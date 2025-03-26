https://sarabic.ae/20250326/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-واردات-السيارات-1098984664.html

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة على الأراضي الأمريكية، لافتًا... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T22:33+0000

2025-03-26T22:33+0000

2025-03-26T22:33+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار كندا

صناعة السيارات

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وقال ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض: "ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. أما تلك المصنّعة في الولايات المتحدة فلن تُفرض عليها أي رسوم"، موضحًا أن استيفاء الرسوم سيبدأ اعتبارًا من الثالث من نيسان/أبريل.وكان ترامب قد دأب على التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات، ويشير توقيت الإعلان إلى أن القرار سيتزامن مع خطط فرض رسوم جمركية مضادة اعتباراً من الثاني من أبريل/نيسان، تستهدف دولاً مسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات بهدف تعويض خفض الضرائب الذي وعد به، إلى جانب سعيه لإحياء القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ سنوات.وكان قد لمح منذ أسابيع إلى نيّته الإعلان عن تلك الرسوم، وربما فرض رسوم إضافية على قطاعات أخرى في الثاني من أبريل/نيسان.ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، قبل أن يؤجّل تنفيذها بسبب ما وصفه بدورهما في تسهيل دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.كما فرض رسوماً جمركية على واردات السلع من الصين للسبب ذاته، بالإضافة إلى رسوم باهظة على واردات الصلب والألمنيوم. وكرّر مراراً عزمه على فرض رسوم جمركية مضادة عالمية اعتباراً من الثاني من أبريل/نيسان.وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من منتجات السيارات نحو 474 مليار دولار في عام 2024، من بينها سيارات ركاب بقيمة 220 مليار دولار. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا – وجميعها من أقرب حلفاء واشنطن – من أكبر مورّدي هذه المنتجات.

https://sarabic.ae/20250317/أكثر-3-دول-عربية-تضررا-من-رسوم-ترامب-الجمركية-1098723138.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, صناعة السيارات