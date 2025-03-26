https://sarabic.ae/20250326/صور-إباحية-ورموز-ماسونية-في-كتب-للأطفال-تثير-صدمة-في-دولة-عربية-1098978487.html
صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية
صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تمكّنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بالكرمة في ولاية وهران من مصادرة كمية كبيرة من الكتب الموجهة للأطفال، تحتوي على صور إباحية ورموز لعبدة الشيطان. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T16:05+0000
2025-03-26T16:05+0000
2025-03-26T16:05+0000
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الصور التي صادرها الدرك الوطني كانت معروضة للبيع في إحدى مكتبات منطقة السانية.وجاءت العملية بناءً على معلومات تلقتها جمعية حماية المستهلك، أفادت بوجود كتب غير لائقة للأطفال في إحدى المكتبات، تتضمن محتوىً إباحياً ورموزاً ماسونية مرتبطة بعبدة الشيطان.وبعد إتمام الإجراءات القانونية، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش المكتبة، مما أسفر عن ضبط أكثر من 100 كتاب مُعدّ للبيع لفئة الأطفال.واستدعت السلطات صاحب المكتبة، حيث تبيّن أنه يمتلك مكتبتين أخريين في العاصمة تعرضان نفس النوعية من الكتب المحجوزة في وهران.
https://sarabic.ae/20230107/وزارة-التعليم-الجزائرية-تدرس-تعديلا-يسمح-بحصول-الطلبة-على-شهادتين-في-نفس-الوقت-1072015276.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية
تمكّنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بالكرمة في ولاية وهران من مصادرة كمية كبيرة من الكتب الموجهة للأطفال، تحتوي على صور إباحية ورموز لعبدة الشيطان.
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية إن الصور التي صادرها الدرك الوطني كانت معروضة للبيع في إحدى مكتبات منطقة السانية.
وجاءت العملية بناءً على معلومات تلقتها جمعية حماية المستهلك، أفادت بوجود كتب غير لائقة للأطفال في إحدى المكتبات، تتضمن محتوىً إباحياً ورموزاً ماسونية مرتبطة بعبدة الشيطان.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش المكتبة، مما أسفر عن ضبط أكثر من 100 كتاب مُعدّ للبيع لفئة الأطفال.
واستدعت السلطات صاحب المكتبة، حيث تبيّن أنه يمتلك مكتبتين أخريين في العاصمة تعرضان نفس النوعية من الكتب المحجوزة في وهران.