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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
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خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
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مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
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ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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https://sarabic.ae/20250326/صور-إباحية-ورموز-ماسونية-في-كتب-للأطفال-تثير-صدمة-في-دولة-عربية-1098978487.html
صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية
صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تمكّنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بالكرمة في ولاية وهران من مصادرة كمية كبيرة من الكتب الموجهة للأطفال، تحتوي على صور إباحية ورموز لعبدة الشيطان. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الصور التي صادرها الدرك الوطني كانت معروضة للبيع في إحدى مكتبات منطقة السانية.وجاءت العملية بناءً على معلومات تلقتها جمعية حماية المستهلك، أفادت بوجود كتب غير لائقة للأطفال في إحدى المكتبات، تتضمن محتوىً إباحياً ورموزاً ماسونية مرتبطة بعبدة الشيطان.وبعد إتمام الإجراءات القانونية، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش المكتبة، مما أسفر عن ضبط أكثر من 100 كتاب مُعدّ للبيع لفئة الأطفال.واستدعت السلطات صاحب المكتبة، حيث تبيّن أنه يمتلك مكتبتين أخريين في العاصمة تعرضان نفس النوعية من الكتب المحجوزة في وهران.
https://sarabic.ae/20230107/وزارة-التعليم-الجزائرية-تدرس-تعديلا-يسمح-بحصول-الطلبة-على-شهادتين-في-نفس-الوقت-1072015276.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار

صور إباحية ورموز ماسونية في كتب للأطفال تثير صدمة في دولة عربية

16:05 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarتلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة "جفنة" الابتدائية التابعة لمنظمة "الأونروا" في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018
تلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة جفنة الابتدائية التابعة لمنظمة الأونروا في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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تمكّنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بالكرمة في ولاية وهران من مصادرة كمية كبيرة من الكتب الموجهة للأطفال، تحتوي على صور إباحية ورموز لعبدة الشيطان.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الصور التي صادرها الدرك الوطني كانت معروضة للبيع في إحدى مكتبات منطقة السانية.
وجاءت العملية بناءً على معلومات تلقتها جمعية حماية المستهلك، أفادت بوجود كتب غير لائقة للأطفال في إحدى المكتبات، تتضمن محتوىً إباحياً ورموزاً ماسونية مرتبطة بعبدة الشيطان.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
وزارة التعليم الجزائرية تدرس تعديلا يسمح بحصول الطلبة على شهادتين في الوقت نفسه
7 يناير 2023, 11:49 GMT
وبعد إتمام الإجراءات القانونية، وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش المكتبة، مما أسفر عن ضبط أكثر من 100 كتاب مُعدّ للبيع لفئة الأطفال.
واستدعت السلطات صاحب المكتبة، حيث تبيّن أنه يمتلك مكتبتين أخريين في العاصمة تعرضان نفس النوعية من الكتب المحجوزة في وهران.
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