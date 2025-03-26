كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
14:26 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20250326/كيف-أسس-بوتين-شراكة-اقتصادية-قوية-في-المنطقة-العربية-على-مدى-ربع-قرن-1098937113.html
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن
سبوتنيك عربي
حققت الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية نجاحا كبيرا في العديد من القطاعات وخاصة في النفط والغاز والفحم، إضافة إلى الطاقة النووية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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وبينما بلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2003 حتى 2021 أكثر من 64 مليار دولار، فإن مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر فقط يقدر بـ 30 مليار دولار.
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انفوجرافيك, инфографика, فلاديمير بوتين
انفوجرافيك, инфографика, فلاديمير بوتين

كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن

06:00 GMT 26.03.2025
تابعنا عبر
حققت الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية نجاحا كبيرا في العديد من القطاعات وخاصة في النفط والغاز والفحم، إضافة إلى الطاقة النووية.
وبينما بلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2003 حتى 2021 أكثر من 64 مليار دولار، فإن مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر فقط يقدر بـ 30 مليار دولار.
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن - سبوتنيك عربي
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