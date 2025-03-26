https://sarabic.ae/20250326/كيف-أسس-بوتين-شراكة-اقتصادية-قوية-في-المنطقة-العربية-على-مدى-ربع-قرن-1098937113.html
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن
سبوتنيك عربي
حققت الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية نجاحا كبيرا في العديد من القطاعات وخاصة في النفط والغاز والفحم، إضافة إلى الطاقة النووية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T06:00+0000
2025-03-26T06:00+0000
2025-03-26T06:00+0000
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انفوجرافيك
فلاديمير بوتين
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وبينما بلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2003 حتى 2021 أكثر من 64 مليار دولار، فإن مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر فقط يقدر بـ 30 مليار دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, فلاديمير بوتين
انفوجرافيك, инфографика, فلاديمير بوتين
كيف أسس بوتين شراكة اقتصادية قوية في المنطقة العربية على مدى ربع قرن
حققت الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية نجاحا كبيرا في العديد من القطاعات وخاصة في النفط والغاز والفحم، إضافة إلى الطاقة النووية.
وبينما بلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2003 حتى 2021 أكثر من 64 مليار دولار، فإن مشروع محطة "الضبعة" النووية في مصر فقط يقدر بـ 30 مليار دولار.