لؤلؤة بحر البلطيق الروسي... صور ساحرة لمدن مقاطعة كالينينغراد

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برج المياه في زيلينوغراد سك تم بناء البرج عام 1905
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصوركنيسة في جيليزنودوروجني هي قرية في منطقة برافدينسكي في مقاطعة كالينينغراد
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© Sputnik . Igor Zarembo/
كنيسة في جيليزنودوروجني هي قرية في منطقة برافدينسكي في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaترميم قلعة تابياو في مقاطعة كالينينغراد
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© Sputnik . Maria Selivanova
ترميم قلعة تابياو في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaكنيسة القديس ميخائيل في مدينة شيرنياخوفسك في مقاطعة كالينينغراد
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© Sputnik . Maria Selivanova
كنيسة القديس ميخائيل في مدينة شيرنياخوفسك في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaكنيسة القديس يعقوب في زنامينسك في مقاطعة كالينينغراد
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© Sputnik . Maria Selivanova
كنيسة القديس يعقوب في زنامينسك في مقاطعة كالينينغراد
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© Sputnik . Vladimir Fedorenko/
التلفريك في سفتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
الساحة المركزية لمدينة غفارديسك في مقاطعة كالينينغراد
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الساحة المركزية لمدينة غفارديسك في مقاطعة كالينينغراد
الغابة الراقصة في مقاطعة كالينينغراد