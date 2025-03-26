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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
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لقاء سبوتنيك
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خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
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هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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لؤلؤة بحر البلطيق الروسي... صور ساحرة لمدن مقاطعة كالينينغراد
لؤلؤة بحر البلطيق الروسي... صور ساحرة لمدن مقاطعة كالينينغراد
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة من صور مدن لؤلؤة بحر البلطيق الروسي في مقاطعة كالينينغراد. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

لؤلؤة بحر البلطيق الروسي... صور ساحرة لمدن مقاطعة كالينينغراد

08:46 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 08:47 GMT 26.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة من صور مدن لؤلؤة بحر البلطيق الروسي في مقاطعة كالينينغراد.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

برج المياه في زيلينوغراد سك تم بناء البرج عام 1905

برج المياه في زيلينوغراد سك تم بناء البرج عام 1905 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
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برج المياه في زيلينوغراد سك تم بناء البرج عام 1905

© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصوركنيسة في جيليزنودوروجني هي قرية في منطقة برافدينسكي في مقاطعة كالينينغراد
كنيسة في جيليزنودوروجني هي قرية في منطقة برافدينسكي في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Igor Zarembo
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كنيسة في جيليزنودوروجني هي قرية في منطقة برافدينسكي في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaترميم قلعة تابياو في مقاطعة كالينينغراد
ترميم قلعة تابياو في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Maria Selivanova
ترميم قلعة تابياو في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaكنيسة القديس ميخائيل في مدينة شيرنياخوفسك في مقاطعة كالينينغراد
كنيسة القديس ميخائيل في مدينة شيرنياخوفسك في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maria Selivanova
كنيسة القديس ميخائيل في مدينة شيرنياخوفسك في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Maria Selivanovaكنيسة القديس يعقوب في زنامينسك في مقاطعة كالينينغراد
كنيسة القديس يعقوب في زنامينسك في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Maria Selivanova
كنيسة القديس يعقوب في زنامينسك في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالتلفريك في سفتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد
التلفريك في سفتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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التلفريك في سفتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

الساحة المركزية لمدينة غفارديسك في مقاطعة كالينينغراد

الساحة المركزية لمدينة غفارديسك في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
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الساحة المركزية لمدينة غفارديسك في مقاطعة كالينينغراد

CC BY-SA 3.0 / Nikater / Drunk forest in Curonian Spit, Russiaالغابة الراقصة في مقاطعة كالينينغراد
الغابة الراقصة في مقاطعة كالينينغراد - سبوتنيك عربي
8/8
CC BY-SA 3.0 / Nikater / Drunk forest in Curonian Spit, Russia
الغابة الراقصة في مقاطعة كالينينغراد
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