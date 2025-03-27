https://sarabic.ae/20250327/أزمة-الخبز-تتفاقم-وخطر-المجاعة-يهدد-سكان-قطاع-غزة--1098968776.html

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة

سبوتنيك عربي

استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي،... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

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وبعد عودة الحرب إلى قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن "أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم دون طرود غذائية في غزة"، مضيفةً أن "الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءًا".مهمة شاقة للحصول على الخبزويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الحصول على الخبز، جراء إغلاق معابر غزة الحدودية ومنع إدخال أي من المساعدات أو بضائع تجارية منذ بداية الشهر الجاري، وتوقف عدد من المخابز التي تعمل بالغاز.وتزداد مأساة أهالي جنوبي القطاع بسبب نقص الطعام ونفاد الدقيق من المنازل، ومنع إدخال المساعدات الأساسية، ويصطف المواطنون والنازحون في طوابير أمام المخابز في خان يونس جنوب القطاع، لعدة ساعات من الانتظار، في مشهد من التكدس والازدحام، ويؤدي في نهاية الأمر للحصول على بعض الخبز أو العودة دونه، ذلك الرغيف الذي عاد من جديد ليكون جزءًا من يوميات المعاناة لغالبية السكان.وأمام أحد المخابز في خان يونس جنوبي القطاع، تقف الحاجة، أم محمد، منذ الصباح الباكر تنتظر دورها للحصول على بعض الخبز، كي تعود قبل موعد الإفطار، وقالت أم محمد، لوكالة "سبوتنيك":وأضافت: "الساعة الآن الواحدة بعد الظهر، وربما يأتي دوري للحصول على الخبز قبل غروب الشمس أو ربما يتعدى ذلك، ولا نعرف ماذا نفعل، وأنا مريضة وحتى دواء الضغط لا أستطيع الحصول عليه منذ خمسة أشهر".وقال أبو محمد جودة، صاحب مخبز حيفا الآلي في خان يونس لـ"سبوتنيك": "بعدما توقفت مخابز الغاز، ظهرت الأزمة عندنا وبدأت بالتفاقم، وكما ترى نسابق الزمن، لعمل الخبز، ولكن لا نستطيع تأمينه للجميع، فهناك أعداد كبيرة تصطف، وقدرة المخبز محدودة، وكلما توقف مخبز يزداد الضغط على المخابز الأخرى، ويزداد الضغط عندنا".وأشار أبو محمد إلى أن الدقيق الموجود داخل المخبز يكفي لأسبوع واحد فقط، وإذا بقيت المعابر مغلقة، سيتوقف المخبز عن العمل.وأضاف: "حاليا ننتج يوميا 12 ألف ربطة خبز، ومع ازدياد عدد المواطنين، ربما نرفع الإنتاج إلى أقصى حد، لكن لن يتم تأمين الخبز لكل الناس خارج المخبز، لأن هناك عدد كبير منهم ويزداد عددهم يوميا، ولأن عدد من المخابز توقفت عن العمل، وهي مخابز الغاز".ويأتي المواطنون من مختلف المناطق، للانتظار لمدة طويلة علهم يحصلون على الخبز بسعر زهيد، وفي حال عدم حصولهم على الخبز، يضطرون لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وقال الشاب محمود فريج، لوكالة "سبوتنيك":بدوره، قال المواطن أسامة أبو جزر: "أنتظر منذ 4 ساعات، وأتوقع عدم حصولي على الخبز، بسبب تتدافع الناس، وعدم تحمل هذا الوضع، وربما المسؤول عن بيع الخبز من داخل الفتحة يغلقها لنفاد الخبز، وأعود لعائلتي بدونه".وتحذر هيئات ومنظمات أهلية في قطاع غزة، من توقف عمل مخابز جديدة في قطاع غزة، بعدما توقف عدد منها خلال الأسابيع الماضية بفعل إغلاق المعابر وحالة الحصار المطبق، وسط توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بحلول نهاية الشهر الجاري.ومع تفاقم أزمة الخبر، واستمرار إغلاق المعابر الحدودية للقطاع للأسبوع الرابع على التوالي، فإنَّ سكان قطاع غزة أمام خطر المجاعة، لنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز، بالإضافة إلى النقص الحاد في الوقود لتشغيل المخابز.وجدد الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 50,183 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 113,828 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

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