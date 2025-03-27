https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يمكن-مناقشة-تطبيق-الإدارة-المؤقتة-في-أوكرانيا-تحت-رعاية-الأمم-المتحدة-1099019261.html

بوتين: يمكن مناقشة تطبيق الإدارة المؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة

بوتين: يمكن مناقشة تطبيق الإدارة المؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يمكن تطبيق إدارة مؤقتة في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T22:25+0000

2025-03-27T22:25+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أوكرانيا

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مورمانسك – سبوتنيك. وقال بوتين في حديث للطاقم بمدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب الكرملين عبر "تلغرام": "من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة في أوكرانيا".وأضاف أن "السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقا للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجر".ولفت إلى أن "الدستور صُمم بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضًا".

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا