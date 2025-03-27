https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يمكن-مناقشة-تطبيق-الإدارة-المؤقتة-في-أوكرانيا-تحت-رعاية-الأمم-المتحدة-1099019261.html
بوتين: يمكن مناقشة تطبيق الإدارة المؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة
بوتين: يمكن مناقشة تطبيق الإدارة المؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يمكن تطبيق إدارة مؤقتة في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T22:25+0000
2025-03-27T22:25+0000
2025-03-27T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099015085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40c2ea3633641ef10046425b2865e3c5.jpg
مورمانسك – سبوتنيك. وقال بوتين في حديث للطاقم بمدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب الكرملين عبر "تلغرام": "من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة في أوكرانيا".وأضاف أن "السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقا للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجر".ولفت إلى أن "الدستور صُمم بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضًا".
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-قوة-بحرية-عظيمة-وستبذل-قصارى-جهدها-للحفاظ-على-هذه-المكانة-1099018507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099015085_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_dae8e92ab1d194c2f22a50fdabe74be8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: يمكن مناقشة تطبيق الإدارة المؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة
ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يمكن تطبيق إدارة مؤقتة في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء روسيا.
مورمانسك – سبوتنيك. وقال بوتين في حديث للطاقم بمدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب الكرملين عبر "تلغرام": "من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة في أوكرانيا"
.
وأضاف أن "السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقا للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجر".
ولفت إلى أن "الدستور صُمم بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضًا".