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مصر...مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 إثر غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر
مصر...مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 إثر غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين في غرق غواصة سياحية في مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر المصرية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T11:20+0000
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وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، ظهر اليوم الخميس، أن مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية شهدت حادثا مأساويا إثر غرق غواصة سياحية كانت تقل 44 راكبا من جنسيات أجنبية.وأوضحت أن الغواصة واسمها "سندباد" غرقت أمام فندق مارينا أحد الفنادق الشهيرة في الغردقة وراح ضحيتها 6 وفيات و9 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة، وإنقاذ 29 آخرين.وأشارت إلى أن الغواصة السياحية كانت تقل 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر في مدينة الغردقة.وفور علمها بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإنقاذ التابعة لمدينة الغردقة إلى مكان الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة في البحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية.وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء غرق الغواصة، فيما يجري تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث ومدى التزام الرحلة بإجراءات السلامة البحرية.
https://sarabic.ae/20170714/شاهد-يروي-سبوتنيك-تفاصيل-مقتل-سائحتين-ألمانيتين-الغردقة-1025099140.html
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مصر...مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 إثر غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر

11:20 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 11:21 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر الغردقة
البحر الأحمر الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين في غرق غواصة سياحية في مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر المصرية.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، ظهر اليوم الخميس، أن مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية شهدت حادثا مأساويا إثر غرق غواصة سياحية كانت تقل 44 راكبا من جنسيات أجنبية.
الغردقة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2017
شاهد يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقتل سائحتين ألمانيتين في الغردقة
14 يوليو 2017, 16:28 GMT
وأوضحت أن الغواصة واسمها "سندباد" غرقت أمام فندق مارينا أحد الفنادق الشهيرة في الغردقة وراح ضحيتها 6 وفيات و9 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة، وإنقاذ 29 آخرين.
وأشارت إلى أن الغواصة السياحية كانت تقل 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر في مدينة الغردقة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإنقاذ التابعة لمدينة الغردقة إلى مكان الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة في البحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية.
وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.
ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء غرق الغواصة، فيما يجري تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث ومدى التزام الرحلة بإجراءات السلامة البحرية.
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