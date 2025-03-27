https://sarabic.ae/20250327/هجوم-بسكين-في-أمستردام-يسفر-عن-إصابة-5-أشخاص-والشرطة-تعتقل-المنفذ-فيديو-1099009259.html
هجوم بسكين في أمستردام يسفر عن إصابة 5 أشخاص والشرطة تعتقل المنفذ... فيديو
هجوم بسكين في أمستردام يسفر عن إصابة 5 أشخاص والشرطة تعتقل المنفذ... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الخميس، عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم بسكين وقع في وسط المدينة، مؤكدة إلقاء القبض على المشتبه به. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T16:06+0000
2025-03-27T16:06+0000
2025-03-27T16:06+0000
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وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أن الحادثة وقعت في شارع سانت نيكولاس القريب من ساحة دام، إحدى أكثر المناطق ازدحاما في العاصمة.ويأتي هذا الحادث وسط تعزيزات أمنية متزايدة في المدينة، حيث تواصل الشرطة تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
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هجوم بسكين في أمستردام يسفر عن إصابة 5 أشخاص والشرطة تعتقل المنفذ... فيديو
أعلنت شرطة العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الخميس، عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم بسكين وقع في وسط المدينة، مؤكدة إلقاء القبض على المشتبه به.
وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أن الحادثة وقعت في شارع سانت نيكولاس القريب من ساحة دام، إحدى أكثر المناطق ازدحاما في العاصمة.
وأكد مسؤولون في إنفاذ القانون أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم، فيما لم تُعلن السلطات بعد عن الدوافع المحتملة وراء الاعتداء.
ويأتي هذا الحادث وسط تعزيزات أمنية متزايدة في المدينة، حيث تواصل الشرطة تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار.