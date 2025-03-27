أطرف صور الأسبوع التي وثقتها الكاميرات

لقطة جميلة لبيل موراي، ونعومي واتس، خلال العرض الأول لفيلم "فريند" في نيويورك، الولايات المتحدة.
لقطة جميلة لبيل موراي، ونعومي واتس، خلال العرض الأول لفيلم "فريند" في نيويورك، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لفتاة تقبل مشجع يرتدي زيا لشخصية كرتونية ضمن بطولة "سوبر جي" للسيدات في أيداهو، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لفتاة تقبل مشجع يرتدي زيا لشخصية كرتونية ضمن بطولة "سوبر جي" للسيدات في أيداهو، الولايات المتحدة.
كريستينا غوميز تلتقط صورة لابنها ليون وصديقه، تحت صورة الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، في القاعة المستديرة من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، الولايات المتحدة.
كريستينا غوميز تلتقط صورة لابنها ليون وصديقه، تحت صورة الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، في القاعة المستديرة من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، الولايات المتحدة.
صورة لكلب أليف في عربة للأطفال في وارسو، بولندا.
صورة لكلب أليف في عربة للأطفال في وارسو، بولندا.
براين ماكان يرتدي زي فيديكس بوب خلال توزيع جائزة "مارك توين" السنوية الـ 25 للفكاهة الأمريكية في مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.
براين ماكان يرتدي زي فيديكس بوب خلال توزيع جائزة "مارك توين" السنوية الـ 25 للفكاهة الأمريكية في مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.
صورة لفنانين داخل كبسولة الأعمال الفنية "زون إكس سبيس" في آرت بازل في هونغ كونغ.
صورة لفنانين داخل كبسولة الأعمال الفنية "زون إكس سبيس" في آرت بازل في هونغ كونغ.
صورة لحيوان الراكون في حديقة حيوان موسكو.
متزلجون يؤدون حركات بهلوانية ضمن بطولة التزلج على الجليد في سانت بطرسبورغ، روسيا.
متزلجون يؤدون حركات بهلوانية ضمن بطولة التزلج على الجليد في سانت بطرسبورغ، روسيا.
حكم يمازح شخصا يرتدي زي البطة لاستعادة الكرة خلال بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة في سياتل، الولايات المتحدة.
حكم يمازح شخصا يرتدي زي البطة لاستعادة الكرة خلال بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة في سياتل، الولايات المتحدة.
صورة لرجل بقصة شعر غريبة في وارسو، بولندا.
صورة لرجل بقصة شعر غريبة في وارسو، بولندا.