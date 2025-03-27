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البرنامج الصباحي
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
بلا قيود
خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
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أطرف صور الأسبوع التي وثقتها الكاميرات
أطرف صور الأسبوع التي وثقتها الكاميرات
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف صور الأسبوع التي وثقتها الكاميرات

09:44 GMT 27.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Evan Agostini

لقطة جميلة لبيل موراي، ونعومي واتس، خلال العرض الأول لفيلم "فريند" في نيويورك، الولايات المتحدة.

لقطة جميلة لبيل موراي، ونعومي واتس، خلال العرض الأول لفيلم &quot;فريند&quot; في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Agostini

لقطة جميلة لبيل موراي، ونعومي واتس، خلال العرض الأول لفيلم "فريند" في نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / John Locher

لقطة طريفة لفتاة تقبل مشجع يرتدي زيا لشخصية كرتونية ضمن بطولة "سوبر جي" للسيدات في أيداهو، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة لفتاة تقبل مشجع يرتدي زيا لشخصية كرتونية ضمن بطولة &quot;سوبر جي&quot; للسيدات في أيداهو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Locher

لقطة طريفة لفتاة تقبل مشجع يرتدي زيا لشخصية كرتونية ضمن بطولة "سوبر جي" للسيدات في أيداهو، الولايات المتحدة.

© Getty Images / MediaNews Group/The Denver Post/Helen H. Richardson

كريستينا غوميز تلتقط صورة لابنها ليون وصديقه، تحت صورة الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، في القاعة المستديرة من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، الولايات المتحدة.

كريستينا غوميز تلتقط صورة لابنها ليون وصديقه، تحت صورة الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، في القاعة المستديرة من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / MediaNews Group/The Denver Post/Helen H. Richardson

كريستينا غوميز تلتقط صورة لابنها ليون وصديقه، تحت صورة الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، في القاعة المستديرة من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، الولايات المتحدة.

© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

صورة لكلب أليف في عربة للأطفال في وارسو، بولندا.

صورة لكلب أليف في عربة للأطفال في وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

صورة لكلب أليف في عربة للأطفال في وارسو، بولندا.

© AP Photo / Kevin Wolf

براين ماكان يرتدي زي فيديكس بوب خلال توزيع جائزة "مارك توين" السنوية الـ 25 للفكاهة الأمريكية في مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.

براين ماكان يرتدي زي فيديكس بوب خلال توزيع جائزة &quot;مارك توين&quot; السنوية الـ 25 للفكاهة الأمريكية في مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kevin Wolf

براين ماكان يرتدي زي فيديكس بوب خلال توزيع جائزة "مارك توين" السنوية الـ 25 للفكاهة الأمريكية في مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.

© AP Photo / Vernon Yuen

صورة لفنانين داخل كبسولة الأعمال الفنية "زون إكس سبيس" في آرت بازل في هونغ كونغ.

صورة لفنانين داخل كبسولة الأعمال الفنية &quot;زون إكس سبيس&quot; في آرت بازل في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vernon Yuen

صورة لفنانين داخل كبسولة الأعمال الفنية "زون إكس سبيس" في آرت بازل في هونغ كونغ.

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لحيوان الراكون في حديقة حيوان موسكو.

صورة لحيوان الراكون في حديقة حيوان موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صورة لحيوان الراكون في حديقة حيوان موسكو.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

متزلجون يؤدون حركات بهلوانية ضمن بطولة التزلج على الجليد في سانت بطرسبورغ، روسيا.

متزلجون يؤدون حركات بهلوانية ضمن بطولة التزلج على الجليد في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Vilf
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متزلجون يؤدون حركات بهلوانية ضمن بطولة التزلج على الجليد في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Lindsey Wasson

حكم يمازح شخصا يرتدي زي البطة لاستعادة الكرة خلال بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة في سياتل، الولايات المتحدة.

حكم يمازح شخصا يرتدي زي البطة لاستعادة الكرة خلال بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة في سياتل، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

حكم يمازح شخصا يرتدي زي البطة لاستعادة الكرة خلال بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة في سياتل، الولايات المتحدة.

© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

صورة لرجل بقصة شعر غريبة في وارسو، بولندا.

صورة لرجل بقصة شعر غريبة في وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens

صورة لرجل بقصة شعر غريبة في وارسو، بولندا.

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