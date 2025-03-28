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https://sarabic.ae/20250328/حريق-ضخم-يلتهم-متنزه-ياس-ووتر-وورلد-في-أبوظبي-فيديو-1099041150.html
حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو
حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق هائل في مشروع حديقة "ياس ووتر وورلد" المائية في أبوظبي، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في البلاد. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وتبين المشاهد اندلاع الحرائق الهائلة في المشروع غير المكتمل لحديقة "ياس ووتر وورلد" المائية، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في الإمارات.الجدير بالذكر، أنه لم تُعرف بعد أسباب الحريق، ولم يُسجل وقوع أي إصابات.
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نادي الفيديو, العالم العربي

حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو

16:41 GMT 28.03.2025
© Photo / Social Media Imagesحريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي
حريق ضخم يلتهم متنزه ياس ووتر وورلد في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
اندلع حريق هائل في مشروع حديقة "ياس ووتر وورلد" المائية في أبوظبي، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في البلاد.
وتبين المشاهد اندلاع الحرائق الهائلة في المشروع غير المكتمل لحديقة "ياس ووتر وورلد" المائية، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في الإمارات.
الجدير بالذكر، أنه لم تُعرف بعد أسباب الحريق، ولم يُسجل وقوع أي إصابات.
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