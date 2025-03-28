https://sarabic.ae/20250328/حريق-ضخم-يلتهم-متنزه-ياس-ووتر-وورلد-في-أبوظبي-فيديو-1099041150.html
حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو
حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق هائل في مشروع حديقة "ياس ووتر وورلد" المائية في أبوظبي، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في البلاد. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T16:41+0000
2025-03-28T16:41+0000
2025-03-28T16:41+0000
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وتبين المشاهد اندلاع الحرائق الهائلة في المشروع غير المكتمل لحديقة "ياس ووتر وورلد" المائية، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في الإمارات.الجدير بالذكر، أنه لم تُعرف بعد أسباب الحريق، ولم يُسجل وقوع أي إصابات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديو
اندلع حريق هائل في مشروع حديقة "ياس ووتر وورلد" المائية في أبوظبي، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في البلاد.
وتبين المشاهد اندلاع الحرائق الهائلة في المشروع غير المكتمل لحديقة "ياس ووتر وورلد" المائية، حيث كان من المخطط بناء أطول منزلق مائي في الإمارات.
الجدير بالذكر، أنه لم تُعرف بعد أسباب الحريق، ولم يُسجل وقوع أي إصابات.