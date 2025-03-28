https://sarabic.ae/20250328/عون-يغادر-إلى-باريس-للقاء-ماكرون-وبحث-سبل-دعم-لبنان-1099022135.html

عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان

عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان

سبوتنيك عربي

غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم الجمعة، بيروت متوجها إلى باريس في زيارة عمل قصيرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T06:46+0000

2025-03-28T06:46+0000

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وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، من المقرر أن يلتقي عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. وأوضح البيان أن الرئيسان سيبحثان تطورات الأوضاع اللبنانية وسبل الدعم الفرنسي لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد. ووفقا للبيان، سيناقش القادة في الاجتماع المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة. وتأتي هذه المشاورات في وقت حساس تمرّ به المنطقة، حيث تتهم لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي برعاية أمريكية، بالإضافة إلى الاشتباكات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية خلال الأسابيع الماضية.

https://sarabic.ae/20250117/عون-في-قلب-وعقل-كل-لبناني-الكثير-من-فرنسا-1096877982.html

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