https://sarabic.ae/20250328/عون-يغادر-إلى-باريس-للقاء-ماكرون-وبحث-سبل-دعم-لبنان-1099022135.html
عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان
عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان
سبوتنيك عربي
غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم الجمعة، بيروت متوجها إلى باريس في زيارة عمل قصيرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T06:46+0000
2025-03-28T06:46+0000
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وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، من المقرر أن يلتقي عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. وأوضح البيان أن الرئيسان سيبحثان تطورات الأوضاع اللبنانية وسبل الدعم الفرنسي لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد. ووفقا للبيان، سيناقش القادة في الاجتماع المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة. وتأتي هذه المشاورات في وقت حساس تمرّ به المنطقة، حيث تتهم لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي برعاية أمريكية، بالإضافة إلى الاشتباكات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية خلال الأسابيع الماضية.
https://sarabic.ae/20250117/عون-في-قلب-وعقل-كل-لبناني-الكثير-من-فرنسا-1096877982.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
عون يغادر إلى باريس للقاء ماكرون وبحث سبل دعم لبنان
غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم الجمعة، بيروت متوجها إلى باريس في زيارة عمل قصيرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
وحسب بيان
الرئاسة اللبنانية، من المقرر أن يلتقي عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
وأوضح البيان أن الرئيسان سيبحثان تطورات الأوضاع اللبنانية وسبل الدعم الفرنسي لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد.
وفي إطار الزيارة، يقيم الرئيس ماكرون مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، تعقبها اجتماع رباعي يجمع قادة فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، وبمشاركة للرئيس السوري عبر الفيديو.
ووفقا للبيان، سيناقش القادة في الاجتماع المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
وتأتي هذه المشاورات في وقت حساس تمرّ به المنطقة، حيث تتهم لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي برعاية أمريكية، بالإضافة إلى الاشتباكات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية خلال الأسابيع الماضية.