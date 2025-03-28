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https://sarabic.ae/20250328/لحظة-انهيار-ناطحات-سحاب-جراء-زلزال-ميانمار-المدمر-فيديو-1099026088.html
لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر... فيديو
لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر... فيديو
سبوتنيك عربي
هز زلزال بقوة 7.7 درجات مركز مدينة بورما في ميانمار، حيث أدى إلى هزات أرضية قوية، في بانكوك بتايلاند وفي مقاطعة يونان جنوب غربي الصين. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.وأوضحت الهيئة أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجات ضربت المنطقة بعد نحو 12 دقيقة من الزلزال الأول.وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لوسائل إعلامية: "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن سكان مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار، شعروا بهزات أرضية قوية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.عمقه 10 كيلومترات... هل تأثرت المنشآت النووية الإيرانية بالزلزال
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لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر... فيديو

09:19 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 28.03.2025)
© Photo / Social Media Images/ Xلحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر
لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / Social Media Images/ X
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هز زلزال بقوة 7.7 درجات مركز مدينة بورما في ميانمار، حيث أدى إلى هزات أرضية قوية، في بانكوك بتايلاند وفي مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجات ضربت المنطقة بعد نحو 12 دقيقة من الزلزال الأول.
وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لوسائل إعلامية: "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".

وأوقفت مطارات تايلاند عملياتها بسبب الزلزال، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن سكان مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار، شعروا بهزات أرضية قوية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
عمقه 10 كيلومترات... هل تأثرت المنشآت النووية الإيرانية بالزلزال
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