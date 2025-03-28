لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر... فيديو
09:19 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 28.03.2025)
© Photo / Social Media Images/ Xلحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر
© Photo / Social Media Images/ X
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هز زلزال بقوة 7.7 درجات مركز مدينة بورما في ميانمار، حيث أدى إلى هزات أرضية قوية، في بانكوك بتايلاند وفي مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.
ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجات ضربت المنطقة بعد نحو 12 دقيقة من الزلزال الأول.
🟠 زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2025
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما في ميانمار أدى إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.
وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل بوقوع زلزال قوي آخر بلغت شدته 6.4 درجة في ميانمار، وذلك بعد 12… pic.twitter.com/fW4w4xgqf8
وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لوسائل إعلامية: "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".
وأوقفت مطارات تايلاند عملياتها بسبب الزلزال، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".
وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن سكان مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار، شعروا بهزات أرضية قوية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.